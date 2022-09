Neymar continuará en el PSG pese a que pudo haberse convertido en una de las bombas del mercado de fichajes. El conjunto parisino ofreció al brasileño al Manchester City en las últimas horas de mercado, pero la operación se cayó cuando llegó a los oídos de Pep Guardiola.

La respuesta del entrenador fue tajante y declinó la propuesta al considerar que no era la mejor pieza para el vestuario. Pep no quiere malos rollos entre la plantilla y piensa que el futbolista del PSG, que tiene problemas con la directiva, y últimamente tiene discrepancias con Mbappé, no sería lo más beneficioso.