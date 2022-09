Había cierta expectación por conocer la última lista de Luis Enrique antes de la definitiva para el Mundial, y efectivamente, hay sorpresas. El seleccionador ha anunciado tres novedades: Guillamón, Nico Williams y Borja Iglesias. También están Jordi Alba y Asensio, que no son titulares en sus equipos, y faltan Aspas, Ansu o Ramos. Luis Enrique lo ha explicado a su estilo. "Si me tengo que quedar entre lo que hacen con sus clubes o conmigo, y la mayoría de los que han venido ya sé lo que hacen, escojo lo que hacen conmigo. Más claro el agua. Si de aquí al final hay alguno que no juega igual me lo llevo. Estaría fresquísimo. Si alguno no ha venido antes o no está en la lista no significa que no me guste. Me gusta mucho Iago Aspas, Sergio Ramos, Ansu Fati...", ha dicho.