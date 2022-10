Novedades de cara al Clásico de este domingo que enfrentará al FC Barcelona y el Real Madrid por el liderato de LaLiga. Tal y como ha informado el diario MARCA, Thibaut Cortouis no disputará el partido contra los blaugranas ya que no se ha recuperado a tiempo de su ciatalgia y será Lunin el que siga defendiendo la portería blanca. Por su parte, Jules Koundé volvió a entrenar con el grupo el jueves y no está descartado que pueda jugar contra los madridistas.

En el Real Madrid había cierto optimismo con que el guardameta belga pudiera estar listo para el encuentro contra los culés, sin embargo, el guardameta aún tiene molestias en su espalda y desde el Santiago Bernabéu han preferido no forzar para evitar una recaída en el futuro que le haga perderse más partidos. Al no llegar al Clásico, el conjunto blanco no tiene prisa en la recuperación del '1' de Ancelotti y solo cuando esté al cien por cien de nuevo volverá a jugar como titular. De esta forma, Lunin jugará el domingo y puede que también el miércoles frente al Elche, en la jornada entresemana. Optimismo con Koundé Por otra parte, en clave blaugrana se respira cierto 'optimismo', a pesar del mal resultado en Champions, con la vuelta de Koundé. El francés no llegó al duelo contra los italianos del pasado miércoles y apuraba para recortar plazos y jugar contra los de Ancelotti. Jules Kounde se ha vuelto a entrenar hoy con el resto del grupo en la Ciutat Esportiva pic.twitter.com/Lo4V8Vm4UL — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 13 de octubre de 2022 El galo se ejercitó con el grupo en la sesión de entrenamiento del jueves por la mañana y hoy lo ha vuelto a hacer aparentemente sin ningún problema físico. De confirmarse su recuperación, sería Xavi el que tendrá que decidir la cantidad de minutos que le da, después de su lesión el pasado 24 de septiembre. Dado que antes de caer lesionado era un fijo para el egarense, y que la defensa blaugrana no pasa por su mejor momento, no se descarta que el ex del Sevilla sea titular frente al Real Madrid incluso como lateral derecho. Ya hay horario para el Valencia-Barça