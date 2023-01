Aunque está claro que para gustos los colores, lo cierto es que a lo largo de la historia del fútbol ha habido una serie de camisetas catalogadas como muy feas por parte de la afición. La del 'ketchup' del Athletic Club, la de los flecos de Colorado Rapids o la del jamón del Guijuelo son algunas que suelen entrar en todos los rankings, pero el Napoli ha hecho una apuesta muy fuerte para competir en estas comparativas.

El flamante líder de la Serie A ha lanzado una camiseta especial para San Valentín de color blanco, detalles en rojo y un enorme dibujo del beso con un pintalabios rojo. Las bromas no se han hecho esperar en redes sociales desde su anuncio, ya que la indumentaria es verdaderamente horripilante. Y no, no es una broma, de hecho jugaron la eliminatoria de Coppa contra el Cremonese con ella puesta y cayeron en penaltis, como si el destino no quisiera verles ganar con ella puesta.

No es la casualidad o la especial predilección de los napolitanos pro San Valentín lo que ha llevado al club a sacar esta camiseta, sino que es Emporio Armani, el sponsor técnico del club, quién suele sacar camisetas para cada ocasión (como por ejemplo Navidad), haciendo que el equipo acabe vistiendo más de diez diferentes por temporada.