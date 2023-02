La votación del premio The Best 2022 no ha estado exenta de polémica, una vez más. Nunca nadie está de acuerdo con las elecciones de los capitanes de las selecciones o con la valoración de los técnicos nacionales. Esta vez la victoria de Leo Messi tampoco ha tenido un post de la gala demasiado tranquilo.

El principal afectado por este motivo ha sido David Alaba. El jugador del Real Madrid ha sido el centro de las críticas de miles de usuarios en las redes sociales. Tanto es así que en unas pocas horas la etiqueta #AlabaOut se convirtió en tendencia mundial. El capitán de la selección de Austria ha sufrido una auténtica caza de brujas por parte de su propia afición, no la de su país, sino la del Santiago Bernabéu. Alaba eligió a Leo Messi por delante de su compañero Karim Benzema y de Kylian Mbappé en las votaciones para The Best. Sin embargo la parroquia madridista no pasó por el aro y comenzaron a criticar a su jugador con iconos de un mono, así como cientos de insultos por ese motivo. El propio jugador tuvo que salir al paso a explicar que su voto correspondía a la deliberación de todo el equipo austríaco y no solo de una opinión propia. Hinchas del Madrid: no sean racistas con Vinicius 😭😭



Los del Madrid cuando un jugador de ellos vota por Messi: 🐒🐒🐒🐒🐒 #AlabaOut pic.twitter.com/JG1iCrK5xM — CJ Miyo ⭐⭐⭐ (@Cj_gus20) 28 de febrero de 2023 El #AlabaOut es una realidad, llevada a cabo únicamente por madridistas



Estamos ante la peor afición de no solo de España, sino de Europa??



- Sin duda 👈🏻 pic.twitter.com/38AVyIXtxv — 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐎𝐣𝐞𝐝𝐚³³ (@MarioOjeda724) 28 de febrero de 2023