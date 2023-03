El entrenador habló de la ausencia de la convocatoria a última hora de Iván Sánchez porque iba a ser padre: "Lo más normal es que el chico tenga que irse. Vete a estar con tu mujer, porque además nunca sabes lo que puede pasar. Y si pasa algo, tienes que estar ahí. Y luego la emoción, si te dejan ver el nacimiento de un hijo, eso no hay nada más en la vida. Aquí ganamos y perdemos, pero el nacimiento de la vida no tiene discusión alguna, no la tiene, y el chico tiene que irse".