La cesión de João Cancelo al Bayern de Múnich fue uno de los grandes movimientos del último mercado de invierno. Cancelo llegó al Bayern cedido con opción de compra no obligatoria de 75 millones de euros. Con Walker y Nathan Aké asentados en los laterales, el jugador portugués se marchó a club bávaro en busca de más protagonismo y, a pesar de que lleva poco más de un mes en Alemania, los alemanes ya habría tomado una decisión con respecto a futuro del lateral.

Según Calciomercato, el Bayern tiene decidido no ejecutar la opción de compra y, por tanto, no fichar al jugador luso. De esta manera, João Cancelo volverá a Inglaterra donde tendrá que convencer a Pep Guardiola, lo cual parece muy poco probable, a no ser que el Manchester City le busque nuevamente una salida que sería lo más lógico. Y es que el portugués empezó realmente bien su andadura en la Bundesliga donde dio dos asistencias en los dos primeros partidos que jugó con la camiseta del Bayern. Sin embargo, desde la ida de los Octavos de Final ante el PSG donde fue sustituido en el descanso, su protagonismo ha ido cayendo poco a poco hasta el punto que, en los últimos 3 encuentros de liga, ha salido desde el banquillo en dos y en el último frente al Stuttgart ni siquiera jugó.

El entrenador, Julian Nagelsmann, está apostando por Pavard en el lateral derecho por lo que Cancelo ha quedado relegado a un segundo plano. Además, hace unos días se conoció que el portugués actuó de malas maneras durante un entrenamiento donde mostró su frustración y rabia dada la situación deportiva que está viviendo. En esta tesitura y sabiendo que el plan pasa por que el Bayern no active la opción de compra de 75 'kilos', el Real Madrid y Chelsea podrían haber centrado su atención en el jugador luso.