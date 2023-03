El Sevilla FC vive sus días más complicados desde su fatídico descenso en la temporada 1999/2000. El último paso del club por Segunda dio paso a la época dorada del club, con más de veinte años seguidos quedando siempre entre los diez primeros de LaLiga, jugando en Europa casi todas las temporadas e hinchándose a títulos, con nada menos que seis entorchados en la entonces Copa de la UEFA y actual Europa League.

La mayor parte de estos éxitos se deben al excepcional trabajo de Monchi, que durante años se ha sacado de la manga a cracks mundiales por precios muy bajos. Su figura es veneradísima y el club no dudó en volver a apostar por él tras su paso infructuoso por la Roma. El gaditano ha sido el director deportivo de los grandes éxitos de la entidad.

La crisis del Sevilla obliga a Monchi a decidir sobre la figura más intocable del club

Esta temporada, sin embargo, todo es diferente. El equipo no se ha adaptado a las ventas de Diego Carlos y Koundé y es un drama en defensa. Monchi ha tenido que triturar a dos de los entrenadores que más éxitos le han dado como Lopetegui y Sampaoli y su última bala para lograr la permanencia es José Luis Mendilibar. El vasco cogerá al equipo decimocuarto, dos puntos por encima de la zona de quema.

Pase lo que pase la temporada es un fracaso aunque se salven los muebles, pero es importante evitar la hecatombe que supondría un descenso. En cualquier caso Monchi está obligado a tomar una decisión muy comprometida cuando acabe este curso desastroso para el Sevilla. Y esta determinación envuelve a una figura intocable en el club que jamás sería cuestionada por el presidente o la afición: él mismo.

El futuro del director deportivo se decidirá al acabar la temporada

Monchi sigue siendo idolatrado en el Sánchez Pizjuán y la única fórmula que llevaría a su salida es que él asuma la responsabilidad de sus errores y se marche. Nadie le va a invitar a irse por muy señalado que quede así que tiene que decidir si se queda o se va. Por ahora no se ha manifestado directamente al respecto pero sí indirectamente con unas palabras enigmáticas en el Sports Data Forum 2023.

"En un año como éste en el que estamos sufriendo mucho, en el que lo estamos pasando mal porque, obviamente, no nos están saliendo las cosas, tiene todavía más fuerza el inconformismo. Hace ya tiempo pudimos habernos parado, después de jugar 20 finales y ganar 10 títulos, pero, sin embargo, somos un club que intentamos siempre mejorar cada día, olvidar lo pasado y pensar en el futuro. Incluso en este momento difícil en el que nos encontramos inmersos, estamos pensando en el futuro de manera decisiva. Yo no estoy pensando en que esto se va a acabar, al contrario: estoy pensando en que vamos dar la vuelta a la situación y el futuro volverá a ser bonito para todos los que pensamos en este club", manifestó. Sólo él sabe por dónde pasa su futuro, pero no deja entrever una posible salida. Parte de la afición, eso sí, sospecha que es su última temporada.