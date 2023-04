"Solo hay que mirar sus resultados, ese buen rendimiento ha sido sin su grandes jugadoras, como Ada Hegerberg, Ingrid Engen y Caroline Hansen, que en esta ocasión sí están. Nos tenemos que preparar para jugar contra una de las selecciones más potentes del mundo", expresó Vilda en la rueda de prensa previa al duelo, que se disputará en Can Misses (Ibiza).

El seleccionador analizó a la selección escandinava, un equipo "del nivel de una eliminatoria del Mundial". "Tiene de las transiciones más peligrosas. Defienden bien, son peligrosas, pero las hemos estudiado bien, las conocemos", señaló, antes de comentar sobre China, su próximo rival en esta ventana FIFA, que es un combinado con "muchísimo orden". "Pero nuestro foco está al cien por cien en el partido de mañana, será de gran preparación para el Mundial", agregó.

"Los exámenes finales vendrán cuando nos acerquemos a la fecha (del Mundial). Mañana sacaremos el 'once' más oportuno, sabiendo que hay otras 12 jugadoras perfectamente capacitadas, con nivel para igualar o mejorar al 'once'. Es un partido que nos va a servir para prepararnos bien, tenemos que dar nuestra mejor versión para ganar. Las noto motivadas y con mucha ilusión", celebró.

Sobre la capitanía de la selección española, confirmó que jugadoras como Irene Paredes, que volvió a una convocatoria meses después tras verse afectada colateralmente por el 'terremoto' de 'las 15', y Jenni Hermoso no hace falta que luzcan el brazalete de capitana para ejercer ese liderazgo. "Lo que funciona no lo debes tocar o al menos lo menos posible. Pero son dos jugadoras con mucho carisma, independientemente de que lleven brazalete o no ejercen un liderazgo muy positivo", relató.