"¿Renovar mi contrato con el Brighton? Por el momento no"

El fútbol exhibido por el italiano en el Brighton se ha caracterizado por ser vertiginoso y táctico, con constantes apoyos y triangulaciones en busca del arco rival. De Zerbi ha demostrado más que de sobra su capacidad para adaptarse y competir al más alto nivel. La incógnita ahora es su futuro y ofertas no le faltarán.

¿Es posible que renueve?

De Zerbi / EFE

Estas han sido las declaraciones del técnico italiano: "Necesito hablar con Tony Bloom (dueño del club) sobre el plan del club para poder decidir mi futuro, quiero saber cuál es el proyecto. Quiero mantener mi ambición. Si no estoy motivado, no seguiré. Mi relación con el club, los aficionados y los jugadores aquí en Brighton no puede cambiar en función de mi futuro. Lo que hicimos es historia, nadie lo puede olvidar”.

Dispuesto a escuchar al Liverpool

Extraoficialmente, se han iniciado conversaciones entre el Liverpool y De Zerbi, quien ha despertado el interés del club inglés, según informa MundoDeportivo. Richard Hughes, nuevo director de fútbol del Liverpool, está detrás de estas negociaciones, respaldando la posible llegada del técnico italiano al banquillo de Anfield.

Van Dijk celebrando / Liverpool FC

El encuentro del domingo no solo representó una prueba para el Liverpool, sino que también brindó a De Zerbi la oportunidad de demostrar su potencial como sucesor de Klopp. A pesar de que las conversaciones se llevan con cuidado debido al vínculo actual del italiano con el Brighton, Anfield ya contempla un futuro con De Zerbi en el banquillo.

El entrenador italiano, ambicioso y con una actitud ganadora, ha manifestado su deseo de conocer el plan del equipo inglés, lo que demuestra su disposición a avanzar y buscar más. A pesar de las diferencias con los dirigentes del Brighton, De Zerbi ha demostrado su capacidad para sobrellevar las adversidades y destacar en el escenario deportivo internacional.