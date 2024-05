El destino del Elche CF˸ no saber rendirse

Retrocedamos al primer minuto del año, a esa primera foto de la temporada -el primer once inicial- cuando todos pensaban que se comenzaría con buen pie. “Fue una pretemporada muy dura y ese momento inicial lo recuerdo con mucha ilusión y ganas. El primer partido ante el Racing de Ferrol (0-1 en casa) no salió como queríamos, pero aquel día comenzamos con caras de ilusión… Fue un día muy bonito”, indica Pedro Bigas, capitán del club. En la grada estaba David Aranda, presidente de la Federación de Peñas del Elche, quien en ese primer choque tenía “la sensación de que iba a ser un año difícil pero que el equipo estaría arriba por la plantilla que tenemos... Y no fue así. Las incorporaciones que hemos tenido últimamente están siendo piezas claves y ahora la recta final es ilusionante. En LALIGA HYPERMOTION los nombres y la calidad individual no sirven si no es colectiva”.

Foto: LALIGA.

La prueba de amor para Beccacece

Y en ese trabajo de coser nombres y jugadores, Beccacece comenzó a tocar algunas teclas que han terminado con el equipo aspirando a meterse en el PLAYOFF DE ASCENSO a LALIGA EA SPORTS. Para ello se han dado momentos claves, el primero llegó en la jornada 10 con el tanto de Borja Garcés que dio la victoria en el minuto 89 ante el FC Andorra por 2-1. “Antes de ese partido, mi cuerpo técnico y yo nos planteamos si merecía la pena seguir si no ganábamos. Ese día, el equipo mostró un amor por la idea. El entrenador, a veces, necesita esa prueba de amor. Desde ese día hemos encontrado una regularidad que nos ha llevado a donde estamos ahora”, explica Beccacece, quien desnuda el límite al que él mismo estuvo expuesto viendo que todo el trabajo y el sacrificio no terminaba de dar sus frutos. Hasta ese minuto 89, “era casi una cuestión de vida o muerte. Eso es más que un gol y más que tres puntos. Fue el inicio de algo nuevo”, añade Aranda.

A partir de ahí, el Elche ha logrado 49 puntos y se ha convertido en el equipo de la categoría que más ha sumado -junto al CD Leganés- gracias a otras proezas, como la épica remontada en la jornada 31 frente al Albacete Balompié, también en el Martínez Valero, por 3-2. “Si algo caracteriza al Elche esta temporada es que ha sabido ponerse el mono de trabajo y remontar. No se le puede reprochar el trabajo y sacrificio, por eso la afición está entregada con estos jugadores”, asegura el presidente de la Federación de Peñas del Elche. Dicha remontada no ocurrió por casualidad, sino por una labor detrás. “Veníamos trabajando eso: si se nos ponía un partido en contra teníamos dificultades en dar la vuelta a la situación y aquí lo conseguimos. El campo estaba lleno, con aficionados, nuestros amigos y familias. El Elche nunca se rinde y eso mostró la piña que somos”, confiesa Bigas.