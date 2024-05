Unidos por un escudo˸ El vínculo especial del Levante UD

Texto: Fran Garrido

“Antes de venir me dijeron que era un club muy familiar, que la gente tenía mucho sentimiento de pertenencia… Cuando llegué pude confirmar todo lo que me habían comentado. Aquí, al que viene, se le inculca el trabajo humilde y que todos vayamos unidos. Todo se enfoca a ser una familia”. Andrés Fernández es un veterano de la portería española tras casi veinte años en el fútbol profesional. El verano pasado fichó por el Levante UD de LALIGA HYPERMOTION y ahora, a sus 37 años, ha ampliado el significado de la palabra “familia” dentro del mundo del fútbol.

Foto: LALIGA.

La visión del guardameta es extensible a cualquier persona del club gracias a una filosofía de vida que gira en torno al escudo. La familia es un concepto inspirador e intrínseco en cada aficionado y empleado, como así lo entiende Vicente Herrero, director de la Fundación del club: “Somos uno, representamos un escudo y unos valores que son comunes. El sentimiento de pertenencia es muy fuerte y sabemos que nadie en el club es mejor que el conjunto de todos”.

Partiendo de esta unidad nace un éxito profesional donde la colaboración y el trabajo en bloque son la columna vertebral que impulsa al club para luchar por sus objetivos. En este sentido, Pablo Sánchez, presidente del Levante, subraya que “las individualidades no hacen nada si no hay equipo” y no se refiere sólo a lo que sucede en el césped, sino a lo que acontece en el día a día del club. “Somos un club muy familiar, la afición por el Levante se pasa de abuelos a padres y de padres a hijos, venimos la familias entera a ver los partidos. Los aficionados son los que escriben la historia de este club”.