Vaya con los que venían a comprar barato

Ya se empieza a ver cómo va a ser el final de este capítulo en su versión Madrid. Aunque el Valencia CF está loco por vender a Rodrigo porque necesita el dinero, Florentino se mantiene firme y no tragará con pagar esa cantidad que le piden por un jugador que no lo vale, porque en el fondo, como ayer mismo se podía leer en el diario As, «no es un delantero top» y solo sería un «complemento» para Benzema y Bale. Igual allí se quedan felices y contentos con esa versión, pero al aficionado del Valencia CF no lo van engañar. En esa historia la única medio verdad es que a Mateu le habría venido bien un ingreso importante a estas alturas, aunque no fuera ni de lejos la cláusula, todo lo demás es para escribirlo en un clínex y después sonarse la nariz con él. Una operación a la que han decidido renunciar porque saben lo importante que es el jugador para Marcelino y para la temporada que acaba de empezar, la del Centenario, la de la Champions.

A poco que el Valencia CF hubiera mostrado el menor signo de debilidad, alguna fisura en su discurso público y privado, Rodrigo estaría ya viajando con destino Madrid en un paquetito de Amazon.com. De haber podido comprarlo vamos a decir barato, Florentino no se habría visto obligado a hacerle esta jugada a su nuevo entrenador, aunque tampoco conviene olvidar que si Lopetegui es ahora mismo el entrenador del Real Madrid es porque está dispuesto a tragarse esta y algunas más como esta, como no ficharle un delantero en condiciones después de perder a Cristiano Ronaldo, que firmaba la mitad de los goles del equipo sobre todo en los partidos importantes.

El Valencia CF, al contrario que el Madrid, sale muy reforzado de esta historia. Si como parece Rodrigo se queda, su proyecto gana todavía más credibilidad y además podrá centrarse en estos últimos día en lo realmente importante, que es convencer al PSG para traerse de una vez a Guedes, que al contrario que Rodrigo le ha dicho a su club que lo venda. ¿Qué pierde el Valencia por no traspasar a Rodrigo? Nada. Salvo catástrofe, con la mentalidad y el espírito que se le ve, Rodrigo va a hacer una temporada espectacular y dentro de diez meses valdrá lo mismo que ahora o mucho más. Como decíamos ayer, si para entonces viene un club serio de verdad a ficharlo y el Valencia lo necesita, podrá venderlo si así lo decide. Esperemos que no al Madrid, aunque solo sea por una cuestión de salud pública.

