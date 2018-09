Guedes, una tomadura de pelo

La convocatoria de Guedes con Portugal ha sido una auténtica tomadura de pelo al Valencia CF. Si el jugador no estaba en condiciones y más viniendo de una pretemporada tan atípica lo normal es que se hubiera quedado aquí para aprovechar el tiempo al máximo, porque además ya no le queda mucho para ponerse a tono de cara a lo que viene a Mestalla. Eso es lo que de alguna manera advirtieron los médicos del club a la Federación Portuguesa, que decidió quedarse con él porque debió estimar que podía jugar al menos algunos minutos. De ser así, estando el jugador en condiciones y sin riesgo de lesión, tampoco hubiera estado mal porque Gonçalo todavía no ha pisado un terreno de juego desde el pasado Mundial. pero al final ni una cosa ni otra, lo han tenido ocho días para que no juegue ni un minuto, o sea, para nada.

Me pregunto por qué los sindicatos ede futbolistas montan el lío por un solo partido que solo dos equipos de LaLiga en toda una temporada tendrían que jugar en Estados Unidos y no dicen nada de cosas como esta que te pueden pasar si no te llamas Cristiano, por mucho que el Valencia CF haya invertido nada menos que 40 millones de euros para que su jugador se recupere en otro gimnasio que no es el de su ciudad deportiva.

Más opiniones de Julián Montoro.