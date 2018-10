Mourinho será un tipo muy especial y un showman pero no descubro nada si pongo al personal en alerta, porque está claro que de tonto no tiene un pelo. No dejo de darle vueltas a sus declaraciones en esa tensa rueda de prensa en la que el portugués, diciendo que en el grupo ve «diferentes reacciones, a unos les importa más que a otros», sus expresiones desafiantes, sus referencias a las leyendas del Manchester United...Cuando sabe perfectamente que sus jugadores están deseando cargárselo, Mou se defiende como gato panza arriba, es decir, atacando. No nos dejemos confundir, durante toda su rueda de prensa no buscó otra cosa que tocarles la fibra y ponerlos a los pies de los caballos con un solo objetivo: ganar. Manchester y Valencia se van a jugar el 80% de sus opciones de estar en octavos de final en sus dos partidos, José Mourinho es un animal de Champions y lo tiene clarísimo, como hay que esperar que lo tenga Marcelino aunque es una animal de otra especie, pero animal también. No lo dudo. Creo que en el Valencia CF todo el mundo es muy consciente de lo que se pueden estar jugando el equipo y el club en este partido. Y no creo que en esta plantilla haya jugadores a los que esto les importe mucho más que a otros. Si el Valencia CF tiene que volver algún día a ser un grande en esta competición, todo puede empezar por un día como este.



Más opiniones de Julián Montoro.