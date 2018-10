Sobre Alcácer y el Valencia

Hace mucho escribí que Paco Alcácer iba a marcar una época en la selección española y más de una vez me han recordado estos últimos años que estaba equivocado, aunque quizá todavía no. Cuando el goleador encuentra su hábitat, es imparable. Y Paco es un goleador, de eso no hay duda, siempre lo ha sido y sin duda lo será sobre todo si los que piensan por él saben elegir bien.

¿Volver al Valencia CF? Eso nunca va a ser fácil para él, por las maneras al marcharse y sobre todo si se expresa de la manera que lo ha hecho recientemente, aunque si eso llegara a ocurrir alguna vez ya encontraríamos la manera de cerrar heridas. En realidad, por mucho que insista en esa idea, no creo que la gente dude de su valencianismo, porque un chaval que ha estado desde pequeñito en el Valencia CF y al que su familia le transmitió el sentimiento desde el primer día no puede ser otra cosa. Otra cuestión es qué lugar en su escala de valores y prioridades ocupa el valencianismo en su vida.