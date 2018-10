Solo les exijo que ganen

Veo mucha gente interesada en hacerle las alineaciones a Marcelino y, a decir verdad, me quedo bastante más tranquilo si quien las hace es él, aunque no siempre me gusten. Esto es como la medicina, se puede pedir explicaciones al médico por decidir determinado tratamiento o cuestionar al cirujano por haber operado de tal manera, ellos también se equivocan, pero cuando uno está enfermo siempre buscará un médico, a ser posible el que más confianza le inspire por sus hechos. Una cosa es opinar desde fuera, donde el error habitualmente sale gratis, y otra gestionar un grupo y unos recursos desde dentro. Si te equivocas, haces infeliz a mucha gente, pierdes partidos y un montón de millones de euros.

Esa es la responsabilidad del entrenador para con este Valencia CF que le ha dado todo lo que ha estado en sus manos para configurar la plantilla, hacer un equipo que funcione por encima de cuestiones individuales. Es esta una tarea que tiene una enorme profundidad aunque, en realidad, si nos centramos en lo de hoy, solo le pedimos que gane. Es decir, les pedimos que ganen, a todos. No es poca cosa, porque no hacerlo puede ser el principio del fin de esta Liga de Campeones. Aunque ganando se va a poner muy de cara.

Más opiniones de Julián Montoro.