¿En serio quiere Batshuayi otra oportunidad?

Hoy 3 de enero todavía es imposible vaticinar qué va a pasar con la delantera del Valencia CF aunque una pista a seguir la daba Gabriel Paulista. No es uno de los capitanes pero sí es una voz importante en el vestuario y además un tipo que tiene toda la confianza de Marcelino. Por eso, si el brasileño dice que si viene Chicharito será bien recibido, es porque algo sabe. Y es evidente que el club sigue trabajando para hacer cambios en el ataque y traer un delantero. Aunque más interesante es su mensaje sobre la situación de Batshuayi, un jugador que supuestamente ha generado cierta inestabilidad en el vestuario –amén de un rendimiento más que cuestionable– al que Gabriel tiende la mano de una manera clara y evidente. ¿Significa que se ha ganado al menos la confianza del grupo para tener una nueva oportunidad de convencer? Si no lo es, tiene toda la pinta, aunque está claro que la decisión la tiene el entrenador y en última instancia él mismo. Porque si el belga dice que se queda, se queda.



Remember

Vicent Chilet nos recordaba en las páginas del diario Levante-EMV que el Valencia CF puja en este mercado de invierno por un delantero al que ya intentó fichar hace nada menos que nueve años cuando jugaba en el Chivas de Guadalajara y que se llama Chicharito Hernández. Curiosa la coincidencia después de que este verano el club consiguiera traerse por fin a Kevin Gameiro, al que ya intentaron fichar siete años antes cuando militaba en el Lorient. No sé si esta especie de remember es lo que más conviene cuando se trata de competir al nivel que necesita este club, desde luego con el francés la cosa va por ahora como va, y eso que el mexicano parece un tipo tan serio y profesional como seguramente lo es Gameiro. Otra cosa es el rendimiento, que para jugar en LaLiga y en el Valencia CF no admite relajación alguna. Hacer goles aquí requiere velocidad, resistencia, disciplina y ambición. Bienvenido sea todo el que venga con esas premisas, se llame como sea llame, tenga la edad que tenga y aunque sea la tercera o la cuarta vez que van a por él, pero ojo, siempre que haya detrás un exhaustivo análisis de los técnicos, no valen las llamadas ni palabras ni se admiten más erorres. No olvidemos que todavía está en juego la temporada.