Asalto y atraco

El Levante UD lloraba de rabia en Bilbao por esa derrota injusta, inmerecida y hasta ilegal. No sé si sancionarán a Quico Catalán con cinco partidos o con quinientos, o si las represalian vendrán por otro lado y eso sí debe importarle, pero lo que vimos en San Mamés es denunciable, no tanto el error como la posterior manipulación del error. No es la primera ni la segunda ni la tercera y a este paso van a enviar al equipo a segunda división con todo lo que eso significa para un club que tiene un proyecto de futuro y que en el terreno de juego se ha ganado estar bastante más arriba en la clasificación, desde luego no tener que pasar por este trago a solo ocho jornadas de que se acabe esta Liga.

Y del atraco pasamos al asalto, porque mientras el presidente granota hacía esas declaraciones comenzaba en Mestalla el partido que el Valencia CF le acabaría ganando con toda justicia al Real Madrid. Un Valencia que definitivamente se deja sus miedos y camina con firmeza hacia el puesto que debería tener a estas alturas tan asegurado como hace un año o más. Ya voy leyendo en la prensa madridista que el mérito no fue tanto del Valencia CF como demérito del Real Madrid y hasta puede que sea verdad, si el Valencia llega a estar un poco más fino al sustituto del hijo de Zidane le habrían caído al menos un par de goles más. ¿Se puede imaginar un partido así el 25 de mayo en Sevilla? Volem la Champions y la Copa.