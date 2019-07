Sí, la clave era Mina

Tan lejos como el 3 de junio la portada de SUPER venía en Clave Mina porque ya entonces todo apuntaba a que el fuerte interés del Celta por el delantero gallego iba a ser una de las bazas del Valencia CF para fichar a Maxi Gómez. Llegamos al último día y a las últimas horas y después de más de un mes de negociaciones la noticia sirve punto por punto, porque si Carlos Mourinho no ha negociado ya la cláusula del uruguayo con el West Ham es por el riesgo de perder a Santi Mina o, en cualquier caso, de acabar pagando bastante más por él, porque lo que está claro es que el Celta lo quiere a toda costa. No sé si el Valencia quiere a Maxi Gómez a toda costa, aunque sí es cierto que Mateu está estirando la cuerda hasta el final y eso es por algo. Al menos es así como está la cosa y ese puede ser el último órdago de Alemany antes de que Maxi pueda volar....o no.

Al final, después de las semanas marcadas por lo que llegó a conocerse como el 'chanchullo' entre Valencia y Barça, con Neto, Cillessen, Denis Suárez y Rafinha por medio, vienen ahora en plena efervescencia los negocios que cruzan los mercados de Celta y Valencia. Entre esos negocios estuvo, por cierto, Denis, que en su presentación con el Celta no tuvo mejor idea que airear detalles del nulo consenso que hubo en el Valencia CF por su fichaje, que había pedido con insistencia Marcelino pero al club no le terminaba de encajar por diferentes razones deportivas y de proyecto, más que personales. Con ello no deja en buen lugar al entrenador al que tanto quiere y admira.



