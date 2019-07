El Maxi Gómez superviviente

Muchos de ustedes estarán ya un poco hasta las narices del tema Maxi Gómez, demasiado como para tener que leer a última hora que el fichaje estaba pendiente de que el futbolista firmase y no fue posible encontrarlo. Sí, al chico, Maxi Gómez, no se le ha ocurrido otra cosa más que marcharse de vacaciones con unos amigos y en plan superviviente a las montañas de Uruguay, donde a lo largo del día no pudieron hacerle llegar la documenación para que la firmara. Esto es así, por mucho que resulte difícil de creer.

De hecho, a estas alturas seguro que el aficionado tiene serias dificultades para creer muchas cosas porque ha sido este un fichaje acompañado de infinidad de rumores y fake news, es decir, noticias que aparecían de manera constante y que no eran verdad. No ha sido fácil mantenernos firmes en base a nuestra información con tal bombardeo, que si un día Maxi te quiere, y al otro no te quiere, que si dice sí, que ahora dice no...

No lo ha tenido fácil el Valencia CF con la competencia del West Ham, de hecho todavía no se fían hasta que vean la firma en el contrato, pero las cosas se han hecho con criterio y al final lo que se demuestra es que las razones que tenía Mateu Alemany para creer, pese a haber estado pendiente de un hilo la operación solo porque los clubes ingleses tienen mucho más dinero, eran bien firmes. Y eso quiere decir que el delantero interesa y mucho, pieza importante para el proyecto.