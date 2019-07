La operación que el Valencia está esperando

El Valencia CF mantiene en los últimos días un discurso bastante uniforme y coherente que le posiciona en el mercado, transmite que aquí no hay baratijas y ahuyenta así a todos aquellos espabilados y oportunistas que no necesitamos por aquí. Es lo que se supone que tiene que hacer un club como este, que tiene dos o tres futbolistas en disposición de salir pero no debe transmitir la sensación de que está, por decirlo de alguna manera, dispuesto a vender. Hubo un momento en que, al menor eso parecía, obligados a vender. En realidad, si recordamos las palabras del propio Mateu Alemany después de ganar la Copa y antes de que se pusiera en marcha el mercado, el director general decía que hay que evitar a toda costa más pérdidas, tanto en la temporada 18/19, cosa que prácticamente se ha conseguido con esas operaciones de los últimos días, y en la 19/20. Para eso todos dábamos por seguro que Rodrigo Moreno iba a salir del Valencia CF y, más allá de discursos y estrategias, diría que en realidad esa es la operación que el club está esperando que se produzca, quiera o no, aunque también cabe la posibilidad de que al final no sea así.



Check point

Escuchando y leyendo a unos y otros, tratando de adivinar las intenciones que pueda llevar implícitas cada uno de los mensajes, como ese tan rotundo de Marcelino el pasado sábado después del primer partido de la pretemporada, «creemos que Rodrigo se va a quedar», al final no termina de quedar del todo claro qué es lo que quiere el Valencia CF, que Rodrigo se quede o que venga una oferta enorme y se marche por la puerta grande dejando una cantidad importante para fichar y guardar. La fecha del 8 de agosto, cuando se cierra el mercado de la Premier League inglesa, va a ser un primer 'check point' de este verano, especialmente para Rodrigo pero también para algún otro, como hemos comprobado con lo del central.



Diakhaby

Con Mouctar Diakhaby, lo primero es que la gente supere el shock de una noticia que nadie esperaba, porque nadie pensaba que 40 millones era una cifra que pudiera relacionarse con el francés y mucho menos que el Valencia CF tuviera el valor de descartarla. Los que mandan en el club creen que las ofertas por él van a subir, cosa que no acaba de estar clara que vaya a pasar, y que llegado el momento habrá que decidir.

