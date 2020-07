Voro, ni tan valiente ni tan cobarde

No creo a Voro tan valiente ni tan cobarde como para sacar del equipo a determinados jugadores por una cuestión política y no deportiva, está claro que tampoco oposita a mantenerse en el cargo más allá del domingo, pero en cualquier caso la imagen de Dani Parejo en la grada no deja de ser premonitoria de que algo efectivamente se ha acabado. Héroe hace solo un año cuando subió a recoger en el Villamarín nada menos que la Copa del Centenario, tampoco es cuestión de convertirlo ahora en villano porque el Valencia CF necesite imperiosamente un cambio, además de rebajar muy considerablemente el coste de su plantilla incluso en el caso poco probable de que el equipo se clasifique para jugar la Europa League. O porque quiera borrar en la medida de lo posible a huella de Marcelino, que también.

Podremos discutir el criterio y las formas de quien decide hacer las cosas de una determinada manera, sobre todo si estamos hablando de Meriton y su historial de errores e incongruencias en los últimos años, pero no que en el fútbol estas cosas son de lo más habituales. Los futbolistas no son canallas cuando se van para defender otro color, normalmente el del dinero, ni tampoco víctimas porque los inviten a salir aunque a veces sea por la puerta de atrás. No sé si algún día llegaremos a hablar de Dani Parejo como leyenda del Valencia CF, igual resulta que sí, pero de lo que seguro podríamos hablar largo y tendido es de los muchos jugadores a los que sí consideramos leyendas y que no salieron del club de la manera que a ellos les habría gustado. No hace falta dar nombres ni épocas, en realidad ha ocurrido siempre.



Da miedo que decida Lim

Es importante estar en Europa aunque tampoco hay que hacerse demasiadas ilusiones con ello, porque el Valencia que terminó avasallado por el Espanyol a pesar de haber sumado los tres puntos es complicado que gane en Sevilla y que además no lo hagan los demás. Es, eso sí, un aliciente, una bola extra y un objetivo por el que han de pelear ellos, los jugadores, porque es su obligación profesional y moral, aunque entre el afición es una preocupación ahora mismo bastante secundaria con respecto a otras. Se percibe que la gente quiere que esto se acabe ya sea con Europa o sin ella, ahora ya nos quedan solo unos días de aguantarnos, y el valencianismo sobre todo está expectante con la elección del entrenador. Lógico, porque es el dato que más información nos va a dar sobre el plan -si es que lo hay- de Lim y de Meriton para la próxima temporada y sucesivas. Será un simple nombre, pero cargado de significado. Y lo que más preocupa seguramente es que sea el propio Peter Lim quien lo decida.