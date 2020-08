La venta de Ferran y la de Rodrigo

No sorprenden para nada las cifras que arrojan las operaciones de traspaso que ha gestionado el Valencia CF en todos estos años con Meriton Holdings, porque nunca le ha temblado el pulso al máximo accionista a la hora de poner un jugador en el mercado, o a media plantilla si es necesario como sin ir más lejos ocurre este verano. Otra cosa es la estrategia, que es totalmente errónea. No es fácil en el fútbol actual esconder que uno tiene especial interés por vender a determinado futbolista, porque en el mercado al final todo se sabe y todo se comenta, pero airear la limpieza de cualquier manera nunca va a sumar. Sobre todo si hablamos de jugadores con un buen nombre y muchos clubes potencialmente interesados como puede ser el caso de Francis Coquelin. No sé lo que pensará Peter Lim, pero yo no se lo vendería al Villarreal, como tampoco le habría vendido a Marchena en su día, justo hace diez años. En realidad, yo no lo vendería, veremos qué pasa con él.

No van a tener fácil Lim y Anil Murthy para mejorar sus registros precisamente este verano, que ya se preveía complicado por los múltiples efectos de la crisis y que comienza torcido en muchos aspectos que tienen que ver con el mercado. De primeras se les va la joya de la corona por un cantidad que no es la que el Valencia CF esperaba recaudar algún día. Si Ferran Torres sueña con ser el mejor jugador del mundo, cosa que está muy bien aunque son cosas que solo dice así Cristiano Ronaldo y todos los que lo tienen como referente, aquí soñaban con que el extremo se convirtiera en el mayor negocio de todos los tiempos. Y no va a ser así ni de lejos. Para un club con el poderío del Manchester City, un auténtico saldo.

Luego está el asunto de Rodrigo Moreno, cómo no, siempre que se abre una ventana de fichajes su nombre está ahí. En algún momento, Peter Lim y sus asesores pensaron que habían hecho bien en mantenerse firmes en la cifra de 60 millones y en no haberlo vendido en agosto ni en enero, una jugada maestra porque este verano sería el definitivo para traspasar al delantero por el doble de lo que costó, antes o después de la Eurocopa. Claro que ni hubo Eurocopa 2020 ni el equipo se ha metido en Europa con el consiguiente descalabro ni parece lógico pensar ahora mismo en un traspaso de esa magnitud. Ni por el bueno de Rodrigo, que lleva ya media vida en el mercado y de momento nadie los ha pagado, ni prácticamente por la mayoría de los futbolistas. A ver si a la hora de salir a fichar los precios también van en consecuencia.