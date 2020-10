El palo de Unai en solo cuatro palabras

El fútbol es sentimiento y pertenencia. Romper eso, ¿merece la pena?». No es que Unai Emery sea el mayor ideólogo ni sociólogo del fútbol pero el baño que le da a Meriton con apenas cuatro palabras es para hacérselo mirar. El máximo accionista del Valencia CF ha hecho muchas cosas mal y algunas bien, hay veces que ha fichado y otras en cambio ha vendido, como hacen la mayoría de clubes según les va. A él le ha ido mucho peor cuando no se ha apoyado en gente profesional del fútbol y ha decidido tomar las riendas porque yo lo valgo, aunque tampoco parece sentirse aludido o es que le da igual. Pero hay algo que va bastante más allá y es donde el ahora entrenador el Villarreal, rival el próximo domingo, pone de manera acertada el acento. No es fichar más o menos, es la relación con la gente, el cuidar los detalles con la afición, con los que sienten el escudo como un inversor dificilmente podrá sentir por mucho dinero que se deje en ello. Y Meriton, prácticamente desde el principio pero de una manera escandalosa en el último año, ha fallado en eso, se ha equivocado con los aficionados cuando no los ha tratado con desprecio. 'Propietario: Meriton Holdings'.



Que se vayan

No han entendido nada pero eso no es lo peor, porque hay cosas que tampoco son tan fáciles de entender para unos señores que se han criado en un lugar llamado Singapur que está en la otra parte del mundo, es que no lo quieren entender. El objetivo en sus manuales no parece ser otro que transformar a los valencianistas de corazón en simples clientes. Ya han conseguido que la inmensa mayoría estén deseando que se vayan y eso va a ser imposible de cambiar por mucho que en el futuro se esfuercen, lo que ocurre es que, o muy en secreto lo llevan o el problema es que no se van a ir, al menos durante un tiempo que puede llegar a ser eterno.



Regreso a Mestalla

¿Y cómo convivir así cuando el fútbol está hecho para disfrutar y para sentir? Hay una fecha todavía indeterminada que puede ser el momento clave en esta historia y es el día en que, sea como sea, se vuelva a abrir Mestalla para los aficionados. Un día que llegará y que, tocando madera porque por encima de todo será una buena noticia, puede que ya no esté tan lejos. Por mucho que sea volver a tener ingresos que el club necesita, no será fácil para Meriton, para Anil Murthy, para Joey Lim o para quién sea el que se siente entonces en el sillón. ¿Lo será también para Peter Lim a miles de kilómetros de distancia?

