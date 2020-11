Ferran, Kang In... Con Yunus no pueden fallar

No lo hizo bien con Ferran Torres y ya lo están lamentando por el jugador que han perdido o, en su defecto, por el auténtico dineral que han dejado de ingresar con su venta. No lo están haciendo bien con Kang In Lee porque, de hecho, el coreano tampoco está por la labor de extender su contrato y veremos qué ocurre con él en el mercado de enero. El Valencia CF no puede volver a fallar con la renovación de Yunus Musah, futbolista que está siendo una de las sensaciones de LaLiga con solo 17 años. Un club no puede hacer de la cantera su bandera y su modelo de negocio, deportivo y económico, para después permitirse lujos como estos, jugadores que se pierden sin haber dejado un rendimiento deportivo y encima vendidos por debajo de sus expectativas por haber planificado mal las cosas.

Con Yunus, por decirlo de alguna manera, lo tienen más fácil. Quizá nadie esperaba una explosión tan inmediata del jugador, siendo que es tan joven y solo lleva aquí poco más de un año. Más fácil sobre todo porque el entrenador, pese a las discrepancias que ha habido con Javi Gracia que no hace falta repetir, lo está poniendo en el once titular un partido tras otro. Y eso, sin duda, ayuda. El chico responde y por ahora no puede tener queja alguna, él apostó cuando decidió dejar el Arsenal para venir al Valencia CF y el Valencia CF se la está devolviendo con una apuesta rotunda, siendo un activo del primer equipo aunque lleve el dorsal 30.

Y no es solo el contrato en lo que no se puede relajar el club, porque hay otra circunstancia importante en la que el Valencia se tiene que involucrar para evitar sorpresas. Es el asunto del pasaporte. Yunus llegó comunitario pero las cosas se pueden torcer, primero con el Brexit que convertirá a los futbolistas ingleses en extranjeros para LaLiga y después por su aventura con la selección es Estados Unidos. No es un problema menor, el club ha de estar muy atento a la situación y vigilar muy de cerca todos los movimientos, diría que debería llevar la iniciativa para no perder esa ventaja de contar con un futbolista que no ocupa plaza de extracomunitario.

Sin ir más lejos, el Valencia CF ha tenido un problema importante en el mercado de este verano por los pasaportes, sobre todo por el retraso en el expediente de Gabriel Paulista. De haber tenido hueco, es muy probable que después de traspasar a Ferran el City habría cedido al mediocentro Yangel Herrera. Además de reforzar el equipo, es muy probable que se habría evitado el conflicto con Javi Gracia, las declaraciones incendiarias y el ridículo de ver al entrenador en las oficinas pidiendo marcharse. Por no hablar, porque esto es más delicado, de Otamendi.