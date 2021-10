El técnico del Levante, Javi Pereira, tiene la mente puesta ya en ese segundo encuentro contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán después de un debut contra el Getafe en el que el cuadro granota sacó un punto. El entrenador destaca que, a pesar de ese poco tiempo de margen, tenía claro que la idea era a largo plazo. Su proyecto tiene un objetivo y es seguir en la máxima categoría y a partir de ahí crecer. "La decisión estaba tomada, yo tenía todo arreglado con mi club de allí, la decisión estaba tomada y estaba a tres meses de terminar contrato allí. Ellos ahí no tenían mucho poder en ese sentido. Llegó un momento en el que se tensó la cuerda por el tema de los permisos, cuarentena... Si llego cuatro o cinco días tarde, entre comillas que no me he perdido ningún partido y que he estado trabajando, a diferencia del Getafe como se comentaba, yo pensaba que porque llegue cuatro o cinco días más tarde se elige a otro entrenador, entonces yo levanto las manos porque realmente no merece la pena que yo venga aquí. Eso sería una visión muy cortoplacista. No iba a cambiar el rumbo de un club solo por cinco días", con esas palabras, el entrenador dejó claro que más allá del encuentro de Getafe, la decisión era por el bien del futuro.

Por otra parte, una vez ya ha aterrizado, Javi Pereira destacó la gran ayuda de todo el entorno granota, del club y también de los futbolistas. "Toda la gente del club ha hecho posible que esta adaptación vaya más rápido. Los jugadores también han respondido muy bien. Llevaban muchos años en el día a día con otro cuerpo técnico pero se han comportado como profesionales y han respondido muy bien", destacó.

Por último, el Levante de Javi Pereira tiene que tener claro que debe ser vertical y ese es otro de los detalles que dejó claro el técnico. Hay que atacar rápido. "Si se puede llegar a área rival con 7 pases o con 5 incluso, mejor que mejor", explicó el técnico en otro de los titulares que dejó una entrevista en la que también ha hablado de fichajes, sistemas y del futuro del equipo.