Javi Pereira valoró el empate cosechado ante el Atlético (2-2) y destacó la valentía y el atrevimiento de su equipo ante los colchoneros. "En el cómputo general, si dividimos el partido, el Levante ha sido una amenaza para el Atlético siendo valiente y atrevido", aseguró.

"El gol en contra creó desanimo, pero nos ha servido de revulsivo. Había que defender y ser solidarios. Tener contundencia", aseguró. "En el cómputo general hemos visto a un Levante valiente", insistió. "Emocionalmente ha sido un punto bueno. Hay que saber sufrir, dar ese paso y competir a nivel físico. Hemos igualado en esos aspectos. Valoro mucho el punto que marca el camino del equipo".

El preparador, que sumó su tercer partido al frente del equipo, también se refirió al sistema utilizado. "Es una mezcla de todo. Hay jugadores que se caen de lesión y otros que no están para jugar 90 minutos, entonces con dos laterales largos opto por tres centrales y lo hago teniendo en el cuenta el dibujo del Atlético", argumentó.

"Prefería defender con cinco y dar salida a Son y Enric. Es el Levante más parecido a lo que queremos. Si recuperamos jugadores quizá no pasemos tanto tiempo sin balón y tengamos transiciones de manera continua. Pero en atrevimiento y en solidez esto es lo que quiero", añadió.

¿Qué pide para el equipo?

"Hay que encontrar un camino para ser competitivos y creo que puede ser un punto de partida. La afición quiere pasión y se trasmite en el campo. Cuando la haces vibrar la afición ha sido un plus y ha habido conexión con la grada", explicó sobre la sintonía equipo-grada, un binomio que debe ser letal en el próximo partido ante el Granada.

Polémica arbitral

Sobre la polémica arbitral, Javi Pereira fue claro. Los colchoneros no entienden el penalti de Lodi sobre la bocina, pero de acuerdo al reglamente está bien arbitrado por González Fuertes. "Si le da el balón en las manos... No estoy para valorar a los manos. He visto el penalti y le da en la mano. Además el árbitro lo ha revisado en el VAR", objetó.

También se refirió a la decisión errónea del colegiado de parar dos contragolpes prometedores al finalizar el tiempo añadido de la primera mitad y la segunda. "Desde el banquillo eran dos transiciones prometedoras, pero el árbitro ha decidido. Lo que me fastidia es la frustración y que haya expulsado a Róber, hay que rebajar pulsaciones. Róber lo ha hecho bien", expresó sobre las quejas del central.

Bardhi, decisivo

Por último, el técnico se refirió a la situación de Bardhi, de quien se se espera mucho más de aquí en adelante. El macedonio dio un paso al frente y se echó al equipo a la espalda lanzando los dos penaltis (el equipo venía de fallar los dos anteriores). "Para mí Bardhi es un jugador por encima del nivel normal. Nos da algo distinto, ve el pase donde lo ve. He estado tranquilo cuando le han dejado tirar. Ni se ha inmutado.