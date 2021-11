¿Cómo se entrenan los errores?

Es una buena pregunta. Sin señalar a nadie está claro que no podemos ir a contracorriente en todos los partidos y salir del vestuario casi perdiendo. En el 0-1 el equipo ya juega nervioso. Hoy en casa no ha ocurrido las reacciones de los partidos anteriores. Siendo justo, jugamos con fuego. Es difícil mantenerte así en la categoría, no tenemos contundencia.