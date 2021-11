Indecente segunda mitad del Levante en el Villamarín. Urgen cambios en el equipo, que no reacciona y que tocó fondo ante el Betis. Después de una buena primera mitad en la que los granotas se fueron por delante en el marcador (0-1) tras el gol de Mustafi, el cuadro granota se dejó remontar con mucha facilidad.

Una exhibición de Juanmi, autor de un triplete, y de su socio en ataque Fekir fueron suficiente para remontar el encuentro ante un Levante que bajó por completo los brazos y dio una pésima imagen en la segunda mitad.

Seguimos en directo la rueda de prensa postpartido de Javi Pereira, técnico granota. Estas fueron sus declaraciones:

Valoración del partido

"Hubo dos caras en el partido. Controlamos el partido y el marcador en la primera parte y nos fuimos por delante. El Betis puso un marcha más en la segunda mitad y con esos, sin desajustes, fue suficiente. El tercero ya fue en un balón en largo"

¿Hizo mucho daño el empate?

"El partido estaba prácticamente controlado y el gol del empate nos sentó mal. Cuando ha rematado Canales había seis jugadores dentro del área. El segundo gol nos ha hecho daño. No ha habido más que eso. Pusieron una marcha más y no nos salió en la segunda parte nuestro plan, que era marcar otro porque sabíamos que así no íbamos a aguantar. Pusieron una marcha más y con eso y su calidad bastó"

¿Entendería que corriera riesgo su puesto de trabajo por la mala racha de resultados?

"No entiendo nada. Mi labor es entrenar cada día y hacerlo de manera profesional como lo estamos haciendo"

¿Se siente usted respaldado por la directiva?

"Me siento respaldado por mi trabajo que es lo que me ocupa y me preocupa. Trabajamos mi staff y yo de manera profesional. El equipo ha mejorado más allá de los resultados pero no tengo que pedir ningún respaldo. El respaldo se tiene cuando te contratan"