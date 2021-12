El empate (0-0) ante Osasuna prolongó la mala racha y ya son 24 jornadas consecutivas (entre el pasado curso y este) sin ganar en LaLiga. Tras el encuentro ante los rojillos hubo una reunión de urgencia en el Ciutat, tal y como adelantó COPE, con tres puntos claves para analizar.

En primer lugar, el entrenador. En segundo, la dirección deportiva. Y, en tercero, un pequeño análisis de la situación de la plantilla. ¿Hacen falta refuerzos? ¿Qué ocurre con ciertos pesos pesados que no están tirando del carro?

No hubo conclusión final. Ni está asegurado ni descartada la continuidad de Lisci, pero lo que está claro es que sin victorias no habrá salvación. La idea inicial en el club tras la destitución de Javi Pereira era la de apostar por Alessio Lisci de forma interina. Él y su equipo de trabajo sacaron adelante la primera eliminatoria copera y un empate ante Osasuna, pero el Consejo que también acabó con la antigua dirección deportiva estimaba que lo adecuado era apostar por un perfil experimentado y no 'quemar' la bala Alessio.

En el italiano ven un técnico de futuro y aunque él valorara que la situación "no es un marrón" para él, lo ideal es que siga en el Atlético Levante a la espera del momento adecuado para dar el salto al primer equipo. Solo una victoria muy contundente y un notable 'efecto Alessio' habría precipitado acontecimientos, si bien no ocurrió. Se vio más de lo mismo en un Levante que comenzó bien pero que fue poco a poco a menos. Se viene una semana interesante en las oficinas de Orriols.