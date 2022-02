El Levante Femenino, después de una victoria en los últimos nueve partidos en Primera Iberdrola, se quitó la espina de la derrota en el Derbi frente al Valencia goleando al Rayo Vallecano en Buñol. Las chicas entrenadas por Ángel Villacampa salieron con ganas de revertir la situación desde el primer minuto, y en media hora, fueron capaces de endosar un 3-0 a su favor con dianas de Silvia Lloris, Érika González y Natasa Andonova.

Pese a que el tanto de Cecilie Struck sirvió para recortar diferencias pocos minutos más tarde, el Levante Femenino no se arrugó como en anteriores ocasiones y siguió demostrando su potencial con Silva Lloris como protagonista, ya que firmó su doblete particular marcando el segundo en su cuenta particular y el cuarto de las granotas para festín en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Buñol. Paula Fernández, quince antes del final, hizo el gol definitivo. Una victoria ante el colista que sirve para sanar heridas, colocarse noveno con 26 puntos y para mirar al futuro con más optimismo.