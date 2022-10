El Levante afronta un mes importante en sus aspiraciones fuera de posiciones de ascenso después de un mal arranque de temporada. En las próximas cuatro jornadas el equipo de Calleja se enfrentará a equipos de su liga como son el Sporting de Gijón, el Granada, el Albacete y Las Palmas con el objetivo de escalar posiciones y dar continuidad a las buenas sensaciones obtenidas con el nuevo técnico después del despido de Mehdi Nafti. El franco-tunecino fue destituido tras una mala racha de resultados ante rivales inferiores al Levante que han propiciado que después de 12 jornadas el equipo ‘granota’ haya estado en un déficit de puntuación, aunque ahora esté a cuatro puntos de la zona de ascenso directo.

Cuesta de noviembre

Por eso se antoja fundamental el próximo mes de competición. Los hombres de Calleja arrancarán su particular ‘Tourmalet’ recibiendo al Sporting de Gijón en la próxima jornada. En la siguiente, visitarán el feudo de uno de los favoritos al ascenso como es el Granada de Karanka, para después recibir al sorprendente Albacete, que está en puestos de promoción de ascenso. Los tres encuentros, de hecho, se llevarán a cabo en un margen de tan solo una semana. Para finalizar este difícil tramo, el conjunto ‘granota’ se enfrentará al flamante líder de la competición, Las Palmas, que todavía no conoce la derrota. Y por si fuera poco, la jornada de Copa ante el Olot entre medias. No obstante, Javier Calleja le ha cambiado la cara al equipo en poco tiempo y la victoria en Ibiza es una demostración. El Levante arrancó mal el encuentro, se puso por detrás en el marcador y se quedó con uno menos. Aun así, se rehízo y consiguió llevarse los tres puntos de la isla en un ejercicio de carácter y mentalidad ganadora, justo lo que se le echaba en cara a Nafti.

Jugadores de peso

El Levante tiene una de las mejores plantillas de la categoría y parece que se lo empieza a creer. Jugadores como De Frutos, Pepelu, Iborra, Joni Montiel o Bouldini deben dar un paso adelante para reafirmar las buenas sensaciones. Ahora, el equipo azulgrana tiene la ocasión de dar un golpe encima de la mesa y reivindicarse en el ‘Tourmalet’ después del mal inicio. Tras dejar escapar puntos ante rivales como el Racing de Santander o el Andorra, el Levante no puede dejar escapar más puntos en su objetivo.