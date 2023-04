No hay tiempo para lamentarse. El Levante viene en el momento más dubitativo de la era Calleja, pero la Segunda División no espera a nadie y menos en casa del líder. Ipurúa es un escenario tan idóneo para salir por la puerta grande como peligroso para acabar en la enfermería.

Vezo, Postigo, Mustafi, Pablo Martínez, Brugui y, el último en sumarse, Cárdenas. La lista de bajas por lesión asusta. A ella se suma Saracchi por sanción y han tenido que viajar a Éibar hasta cinco futbolistas del filial y el juvenil. Pese a ello a este equipo le van los retos, tal y como demostró en su anterior visita a tierras vascas con una exhibición ante el Vitoria o en el partido contra el Granada en el Ciutat. El de este Domingo de Resurrección abre una serie de duelos directos que será decisiva: la semana que viene visitará Orriols el Mirandés y a continuación llegarán las batallas contra Las Palmas y Alavés.

Calleja ya dio algunas pistas sobre cómo recompondrá al equipo por las bajas: la portería será para Femenías y el lateral izquierdo para Son. Dejó abierta, eso sí, la posibilidad de que Iborra pueda actuar en la zaga o en la medular. La única línea que llega intacta es la delantera, que está obligada a dar un paso adelante: en los cinco partidos de marzo el Levante sólo metió dos goles y ambos fueron obra de Joni Montiel.

Es de esperar que el encuentro se resuelva por pequeños detalles, pues enfrenta a los dos equipos del ‘top 7’ que menos marcan y en ambos casos con defensas que están dando rendimiento. Prueba de ello fue el 0-0 de la primera vuelta, que además deja completamente abierta la lucha por el golaveraje: ganar es ponerse a uno con el enfrentamiento particular ganado y perder es seguir en quinta posición y quedarse a siete unidades sin valer el empate.

Sólo un partido, y fue con un sonado 0-3 del Cartagena, ha perdido el Eibar en su feudo. Ese tropiezo vino seguido de cinco triunfos consecutivos que le mantienen en el liderato a pesar de haber empatado los dos últimos encuentros. Aunque se sabe manejar bien con posesiones largas es un equipo capaz de hacer daño en acciones rápidas. Stoichkov, su máximo goleador, no moja desde febrero, pero la aportación de Rahmani y Bautista lo ha compensado. Los de Gaizka Garitano, además, también tienen sus bajas: Venancio por sanción, Aketxe por lesión y las dudas por molestias de Berrocal, Correa y el exgranota Chema.

Recta final

El partido será para el equipo que sepa ser efectivo en las dos áreas. Como dijo Calleja no se asciende hoy, y es muy posible que nadie lo haga hasta la última jornada, en la que ya se decidió todo sin fortuna para el Eibar. Sin embargo, sí se puede perder el ascenso directo antes de llegar al final de la liga y condenarse precipitadamente a un play off que adquiriría tintes dramáticos. El Levante debe ser el de los inicios con el técnico madrileño y no el de las últimas semanas, al que además de acierto de cara a portería le ha faltado iniciativa en algunos momentos.

Crecerse en los momentos de adversidad es un rasgo que ha identificado siempre al club de Orriols. Desde la Copa de 1937 recién reconocida hasta sus últimos éxitos. Los grandes equipos deben crecerse en las grandes citas y la de Ipurúa, sin lugar a dudas, lo es. 90 minutos de un encuentro que sólo admite una victoria y que debe ser esa gesta a domicilio que catapulte a los de Calleja al ascenso, como lo fue Cartagena en 2010 entre otras grandes tardes para el recuerdo. Ganar al mejor equipo de la categoría supondría un paso incuestionable hacia Primera y, pese a las ausencias y las sensaciones recientes, este Levante está sobradamente capacitado para ello.

Alineaciones probables para el Eibar - Levante