La reaparición de Roger Brugué está más cerca que nunca. El ‘17’, después de cuatro meses fuera por lesión, entrará en la lista para medirse al Villarreal B mientras remata su recuperación. A falta de ver si juega o no mañana, su evolución es favorable y tiene ganas de volver a competir. «Me falta un poco para terminar de ponerme bien pero la verdad es que estoy muy contento y las sensaciones son muy buenas», dijo en los canales de comunicación del club, convencido de conseguir la victoria ante el Villarreal B. «Vamos a salir a ganar, sin miedo y mentalizados de que todo es posible y a sumar de tres en tres y no pensar en nada más que en eso».

Sin depender de ellos mismos tras el empate contra el Ibiza, Brugué lo tiene claro. «Si llega el play off, pues lo afrontaremos con la máxima ilusión, como un premio también y a intentar subir sí o sí por la vía que sea. Lo tenemos clarísimo».