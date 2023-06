Las entradas visitantes del Albacete - Levante están llegando a los aficionados granotas a poco más de 24 horas del encuentro en el Carlos Belmonte. A lo largo de la tarde de este viernes la entidad de Orriols está distribuyéndolas entre los 405 afortunados que han sido premiados por su fidelidad o han salido agraciados en el sorteo.

El club granota explica que, una vez cerrado el proceso de compra, ha enviado los datos pertinentes al conjunto manchego y ha sido esta misma tarde, en vísperas del encuentro, cuando el Albacete ha hecho llegar las entradas. Un poco más de leña al fuego en una semana ya caliente por la escasez de localidades disponibles en grada visitante.

Una vez cerrado el proceso de compra por parte de nuestros aficionados, el Club ha procedido a enviar la documentación pertinente al Albacete BP. El proceso de envío a nuestros aficionados se ha producido una vez el Albacete BP nos ha mandado todas las localidades. — Levante UD 🐸 (@LevanteUD) 2 de junio de 2023

Algunos granotas que aún no habían recibido sus localidades ya pagadas estaban indignados y pidiendo explicaciones por la inquietud de no tenerlas en sus manos todavía. En lo que queda de tarde deberían tenerlas en su correo electrónico para poder disfrutar del primer partido del play off que debe devolver al Levante a Primera. Algunos aficionados viajarán con los autobuses pagados por el club y otros por sus propios medios.