Felipe Miñambres aseguró durante su intervención en rueda de prensa que estuvo cerca de renunciar a su puesto después de que Quico Catalán le comunicase su decisión de marcharse de la presidencia. No obstante, su declaración quedó eclipsada al ir precedida de unas palabras que dejaron a la afición levantinista estupefacta: “No conseguir el ascenso no es un fracaso. Para mí es otra cosa. Cometimos errores, pero achacar que no se asciende en una temporada de muchos partidos, a uno, es injusto. Tuvimos 5 titulares lesionados. Estuvimos, durante todo el trayecto, arriba. Estuvimos para ascender. Analizar toda la temporada en una decisión, o en un partido, o en las cifras de un jugador. No asciendes porque pierdes 0-1 ante el Alavés. Si hubiésemos subido no sacaríamos estas conclusiones”, dijo.

Mientras comentó que “cuando me dice Quico que quería irse, yo le comenté que no tenía ningún problema en irme. No por un fracaso, sino porque él se iba y cuando algo te hace daño tiendes a escapar. Pero tras hablar con él entendí que lo que me decía era lo idóneo. Solo miro hacia adelante. Hasta que se vaya, Quico y yo estamos juntos en el mercado para hacer un equipo que ilusione a la gente. Estamos en la fase de la ilusión y de las ganas. Todos recordaremos el día del Alavés porque estuvimos ahí. Tenemos que sacar unión. Vamos a intentarlo otra vez”.