Vicente Iborra no podrá seguir una temporada más y volver a intentar el ascenso a Primera con el Levante UD. A pesar de que club y jugador lo han intentado, ha sido imposible acoplar la operación a las normas del control financiero de LaLiga. La patronal no permite una bajada del salario de más del 50% y no se 'cree' que el de Montcada vaya a cobrar menos que eso. La mitad de su sueldo en el Villarreal es inasumible para la entidad de Orriols.

La imposibilidad de ajustar el regreso del '10' le obliga a buscarse la vida en el extranjero. Su destino será el Olympiacos, tal y como ha informado Relevo. Con el conjunto griego jugará competición europea. Su salida dejará al equipo sin su mayor referente pese a que su voluntad era la de continuar. Según ha podido saber SUPER el centrocampista es del agrado de Antonio Cordón y Diego Martínez, director deportivo y entrenador del cuadro heleno. En las próximas horas puede formalizarse definitivamente el movimiento, que supondrá el final de la segunda etapa de Iborra en Orriols con el desenlace que nadie quería. Su llegada será como agente libre tras resolver su contrato con el Villarreal y firmará un único año de contrato, hasta el 30 de junio de 2024.