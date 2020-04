"Unos llegan a Primera y otros nos quedamos cerca. Hay que aceptarlo"

Kike Torrent, jugador del Saguntino y excanterano del Levante UD, ha hablado con SUPER sobre cómo está afectando el confinamiento a los equipos de Tercera, su pasado granota y también acerca de cómo deberían terminarse las actuales competiciones. "La situación la vivo como todos. Encerrados en casa, tratando de llevarlo lo mejor posible. Yo por suerte vivo en un chalet y puedo moverme un poco más y puedo sacar a los perros", señala el futbolista con cierto optimismo en su caso, aunque es consciente de que otros compañeros no han tenido la misma suerte. "Los que vivan en un piso cómo van a correr y cómo van a hacer aeróbico. Imáginate que tenemos que volver a la competición la semana que viene o dentro de un mes porque aún no se sabe cuándo va a pasar. Pero físicamente no vamos a llegar igual que como lo dejamos porque es imposible", explica.

En el caso del futbolista del Saguntino y también en el de otros muchos jugadores de otros clubes una de las grandes incógnitas es cómo se terminarán las competiciones. "Creo que no va a ser justo para nadie. Al final cuando decidas una cosa a unos les irá mal y al contrario. Pero yo personalmente creo que no se debe terminar la temporada asi", sentencia Kike Torrent, quien también habla de la realidad de Tercera. "Hay jugadores que tienen que compaginar el fútbol con su trabajo y jugar cada 48 horas tal vez es imposible para equipos que no tienen una plantilla tan larga", señala.

Por su parte, el jugador del Saguntino también recuerda su paso por el Levante. "Estas en un club de primera, te llaman para entrenar con los de arriba. Te ves y dices 'estoy entrenando con Juanfran'. Es un mítico. Yo llegué a entrenar con Ballesteros, es un emblema", recuerda Kike Torrent quien explica cómo disfrutó de esa experiencia. "Al final tu venías de división de honor y vienes de estar a otro nivel. Entrenas con un entrenador de primera división y con Juan Ignacio, que tenía al equipo en UEFA. Eso es un privilegio que pocos jugadores pueden disfrutar. No lo voy a olvidar nunca", explica. Al final, a pesar de estar cerca de debutar en Primera, Kike Torrent no logró alcanzar esa meta, una situación que viven tantos y tantos jugadores. "Es complicado porque te ves muy cerca y al final por circunstancias, porque te vas a otro equipo o te lesionas... porque llega un entrenador y no le gustas o no pegas en su estilo... Son tantos factores que te hacen que tires para abajo o que llegues a Primera División. Ese año subimos cinco y entre ellos estaba Camarasa y Jason. Las circunstancias de la vida son que ellos dos han jugado en Primera e incluso uno de ellos en Premier League y otros no hemos llegado. Hay que aceptarlo", sentencia.