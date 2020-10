El regreso al Ciutat de València también suma

El Levante intenta prepararse para su quinto partido de LaLiga en una semana atípica por la asusencia de sus internacionales y lo hace sabiendo que la próxima vez que vuelva a jugar como local ya lo hará en el Ciutat de València. Queda lejos todavía porque primero están esta semana de selecciones y la salida al siempre complicado San Mamés, pero pese a que siga sin haber público en los estadios las cifras dicen que el Ciutat suma.

También pueden influir la adaptación a las dimensiones y características del terreno de juego o sencillamente el hecho de no tener que hacer desplazamientos por cortos y cómodos que sean a La Nucía o a Vila-real, pero los números dicen que el Levante, desde su exilio forzado por las obras de la nueva cubierta del estadio el Levante ha cosechado un balance de tres derrotas, dos victorias y otros dos empates. Eso significa que ha logrado 8 de los 21 puntos que ha disputado, un porcentaje del 38% y que esos guarismos son notablemente inferiores a los logrados por el equipo como local bajo la dirección técnica de Paco López jugando en el Ciutat, que dicen que de 117 puntos disputados anteriormente se habían sumado 70, lo que supone casi un 60% de los posibles en juego cosechados (todos ellos con público, eso sí).

La buena noticia es por tanto que «salvo contratiempo» las obras van en plazo previsto y eso significa que en principio, el estadio Ciutat de València debe estar listo para acoger el Levante-Celta de Vigo previsto para el 24/25 de octubre puesto que la rehabilitación de las zonas necesarias para la disputa de partidos (terreno de juego y vestuarios básicamente) tras el inicio de las obras va en plazo igual que la obra propiamente dicha. Hoy todavía no se podría jugar un encuentro, pero el último fin de semana de octubre sí se podrá. De hecho, la cubierta aún tardará algunas semanas más en estar totalmente acabada y no será hasta entonces cuando se pueda ver el nuevo aspecto íntegro del estadio granota ni cuando, en el caso hipotético de que se llegase a permitir un porcentaje del aforo, podrían entrar los aficionados al Ciutat de València para ver partidos en directo. El primer choque en Orriols será ante el Celta, el siguiente frente al Alavés el fin de semana del 7 y el 8 cuando todo apunta a que todavía no estará la obra finalizada, y sería en todo caso a partir del siguiente choque ante el Elche, el 22 de noviembre pero el segundo consecutivo en casa puesto que antes para LaLiga por compromisos de selecciones, cuando podría estar acabada.

Cabe recordar que dentro de la obligación de todos los equipos de LaLiga de ofrecer un estadio alternativo al propio fuera de su comunida autónoma, el Rayo Vallecano eligió el Ciutat y dada la delicada situación por la expansión del virus en la capital, no es descartable que pueda acabar jugando algún partido aquí.

El Levante arrancó las obras del Ciutat de València en marzo y eligió el Camilo Cano de La Nucía (Alacant) para jugar sus partidos como local tras el confinamiento la temporada pasada mientras que esta el Levante solicitó a LaLiga jugar como visitante tres de las primeras cuatro jornadas y el partido previsto en casa para la segunda semana, ante el Atlético de Madrid, fue aplazado. Así, solo ha tenido que jugar un partido como local fuera del Ciutat de València y escogió La Cerámica de Vila-Real para recibir al Real Madrid en un duelo que acabó con victoria madridista por 0-2 pese a las opciones granotas.