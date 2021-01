La Copa se pone calentita para el Levante

La Copa empieza a coger temperatura para el Levante tras una sufrida clasificación después de un partido discretito de los granotas. Lo que algunos denominan la 'lotería' de los penaltis, que no es tal, dio la clasificación en un partido muy parejo y a lo tonto, pese a que las secuelas de Filomena hicieron que se acabase jugando bajo cero en un campo rodeado todavía por la nieve congelada, lo cierto es que la Copa, con el Levante ya en octavos, se empieza a poner calentita.



En la primera parte el Levante ha hecho un ejercicio de practicidad ante un rival que en ningún momento se ha arrugado tampoco. De hecho, la primera llegada peligrosa ha sido del conjunto que ejercía como local, un Fuenlabrada que ha aprovechado una pérdida de Vukcevic en zona de creación para hilvanar una rápida transición entre Ibán Salvador y Kante que este último ha resuelto con un disparo potente pero centrado al que Cárdenas ha respondido poniendo los puños muy firmes.



El gol granota ha llegado bien pronto en un córner botado en corto por Morales que ha acabado con un centro con efecto cerrado del Comandante que Glauder ha desviado de forma involuntaria hacia su portería (0-1 en el m. 19).



El Levante, dando cierta sensación de relajación tras el tanto, ha tenido más control en ese periodo si bien es cierto que rebasada la media hora de partido el colegiado le ha invalidado un gol al conjunto fuenlabreño en un balón aéreo en el que interpretado que Cárdenas ha sido objeto de falta.



Las fuerzas parecían ya muy parejas pese a la ventaja del conjunto levantinista. Marrero se ha cruzado para salvar in extremis un remate de Dani Gómez tras buena jugada personal y Rochina también ha rematado desviado otro balón servido por el mencionado Dani, pero justo antes del descanso un disparo de Pol Valentín que se ha ido alto por poco y ha sido ya un aviso para navegantes.



El propio Pol ha iniciado el segundo acto percutiendo por banda derecha ante un Levante que ha desaprovechado una buena contra en pies de Sergio León con un centro sin precisión en la que podría haber sentenciado. No ha sido así y en la siguiente acción un precioso taconazo de Pinchi al debutante Borja Garcés ha sido finalizado por el debutante -acaba de fichar por el 'Fuenla'- batiendo a Cárdenas en el mano a mano. La cosa se complicaba.



El Levante ha dejado vivo a su rival y aunque Melero ha acariciado el 1-2 en un cabezazo tras un saque de esquina que la defensa 'local' ha sacado bajo palos, el partido se ha visto abocado irremisiblemente a una prórroga en la que ni tan siquiera el máximo goleador de esta edición de Copa del Rey hasta el momento, Sergio León -lleva cinco tantos-, ha sido capaz de ver puerta tras una anticipación que ha culminado con un disparo que se le ha marchado a las nubes.



El propio Sergio León ha sido objeto de un penalti que con VAR como mínimo se habría revisado, pero que Jaime Latre ha pasado por alto, poco después de que el 'Fuenla' en un golpe franco lateral estrellase la pelota en el palo de la portería defendida por Dani Cárdenas. La acción estaba invalidada, pero a esas alturas cualquier aproximación era un sobresalto.





¡@ODuarte04 marca el penalti definitivo y clasifica al @LevanteUD para los octavos de final de la #CopaDelReyDAZN ??!



El @CFuenlabradaSAD llevó a todo un Primera al límite, pero erró dos penas máximas ? pic.twitter.com/X8uiilIA29 — DAZN España (@DAZN_ES) January 16, 2021

El partido podía caer ya de cualquier lado. Duarte y Son han podido marcar, pero no lo han hecho y en los lanzamientos de penalti el Levante ha estado infalible. Las casualidades no existen., lo que unido a una parada de Cárdenas y a otro lanzamiento errado por el Fuenla, ha confirmado una sufrida clasificación granota para octavos ya.

Ficha técnica:

Pol Freixanet; Pol Valentín (Iribas, m.84), Pulido, Diéguez, Glauder, Juanma (Sotillos, m.60); Mula (Jano, m.84), Cristóbal, Iban Salvador (Óscar Pinchi, m.65), Randy Nteka (Fuentes, m.116); y Kanté (Borja Garcés, m.60).Dani Cárdenas: Coke (Son, m.69), Óscar Duarte, Vezo (Postigo, m.69), Toño García; Rochina (Malsa, m.86), Melero, Vukcevic (Radoja, m.53), Dani Gómez (Roger, m.106); Morales (De Frutos, m.53) y Sergio León.Goles: 0-1, m.19: Glauder en propia puerta. 1-1, m.68: Borja Garcés.1-0, Iribas. 1-1, Roger. 2-1, Pinchi. 2-2, Melero. 2-2, Borja Garcés falla. 2-3, Sergio León. 2-3, Cristóbal falla. 2-4, Duarte.Jaime Latre (Comité aragonés). Amonestó a Dieguez (7), Salvador (46), Glauder (59) y al técnico Sandoval (116) por el Fuenlabrada; y a Toño García (11), Duarte (33), Vukcevic (46), Dani Gómez (97) y Malsa (103) por el Levante.encuentro de dieciseisavos de final de la Copa del Rey disputado en La Ciudad del Fútbol de Las Rozas por el mal estado del estadio Fernando Torres por la borrasca Filomena.