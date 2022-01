El curling se convirtió en los últimos Juegos Olímpicos de Invierno en uno de los deportes con más audiencia en televisión, pero su presencia en España sigue siendo residual, aunque empezó a practicarse ya hace casi 22 años. Pero al margen de la mayor tradición en el norte del país, con más y mejores instalaciones de hielo, hay un valenciano que sigue rompiendo barreras a sus 49 años y que tras más de 18 compitiendo en el curling, acaba de terminar la Liga Española con su actual club, el Iparpolo de Vitoria.

La pasión por este deporte le llegó a Víctor Mirete en 1997, cuando estando de Erasmus en Inglaterra, vio una competición por televisión. A su vuelta a España no tardó en interesarse por las opciones para practicarlo aunque no fue hasta el invierno de 1999-2000 cuando se crearon los dos primeros clubes en España.

En 2004 y 2005 y tras unos primeros cursos de preparación en Madrid, empezó a competir y arropado por su familia, llegó a crear el único club valenciano en la historia del curling, el club Valencia Bolbaite, aprovechando que vivía allí por entonces.

Ha competido con distintos clubes en Puigcerdá, Madrid, San Sebastián, Pamplona y ha viajado a países como Suiza o Escocia para entrenar al más alto nivel, pero en los últimos años, Jaca es la ciudad que se ha convertido en su segunda casa, ya que acoge siempre los Campeonatos de España al contar con una pista de hielo específica para curling durante la temporada de invierno.

«Aunque siempre es bueno entrenar, ahora no necesito viajar tanto porque tengo ya muchos años de experiencia, pero los fines de semana que hay competición, tengo que viajar a Jaca con mi club. Por suerte, en mi trabajo me dan facilidades para competir y pudo seguir practicando el deporte que más me gusta», señaló a SUPER.

Por suerte, en mi trabajo me dan facilidades para competir y pudo seguir practicando el deporte que más me gusta

Mirete fue campeón de la Liga Norte-Sur en la temporada 2019-20 y llegó a participar en el Campeonato de Europa de 2013, donde quedó con España 11º del Grupo B y 21º en la clasificación absoluta del europeo. Además, con el Bolbaite llegó a ser quinto en el Campeonato de España.

Unas experiencias que, sin embargo, no han tenido continuidad en la Comunitat Valenciana, donde sigue siendo el único jugador federado y en competición.

«A veces me ha preguntado gente de aquí interesada en practicarlo e incluso hubo un contacto para hacer algo en la pista de hielo próxima a Bonaire, en València, pero al ver que han de viajar a Jaca para entrenar o competir, se complica todo y cuesta que se anime más gente».

A veces me ha preguntado gente de aquí interesada en practicarlo e incluso hubo un contacto para hacer algo en la pista de hielo próxima a Bonaire, en València, pero al ver que han de viajar a Jaca para entrenar o competir, se complica todo

Y eso que Víctor asegura que es un deporte relativamente sencillo para cualquiera que tenga ganas e ilusión por conocerlo. «Es un deporte para gente con ganas de viajar, de conocer gente. Hace falta tener equilibrio, pero es muy entretenido y divertido, por algo es uno de los más vistos en televisión. Cierto es que faltan instalaciones, solo hay seis o siete pistas oficiales en toda España, faltan promoción y dar facilidades para practicarlo, de ahí que ahora solo haya unas 150 licencias en España».

Faltan instalaciones, solo hay seis o siete pistas oficiales en toda España, faltan promoción y dar facilidades para practicarlo

Admite sin embargo que el coste de practicarlo puede suponer un freno también para muchos, ya que «es caro sobre todo por los viajes que hay que hacer y los hoteles, aunque también es verdad que cada club lo gestiona de una forma y en muchos pagan las inscripciones y a veces los alojamientos. Después, con cada medalla que se gana les dan dinero y hay que ir cuadrando todo para poder seguir compitiendo».

En cuanto a materiales, sin embargo, no hay muchos problemas, ya que los juegos de piedras de granito -de 20 kilos cada una- los compran los respectivos clubes y solo hace falta también unas zapatillas especiales y las escobas, que en ambos casos les llegan de Canadá con pedidos grandes para abaratar el coste. «También se pueden comprar en Suiza o Escocia, pero normalmente las compramos en Canadá. Un juego de 16 piedras puede costar unos 6.000 euros, pero se guardan en los clubes y nos las ponen en las competiciones. No es algo para tener una en casa».

Un juego de 16 piedras puede costar unos 6.000 euros, pero se guardan en los clubes y nos las ponen en las competiciones. No es algo para tener una en casa

Tras una temporada complicada en su club por la ausencia de algunos de sus jugadores y jugadoras, Víctor Mirete espera volver a competir en febrero en el Campeonato de España. «Tengo previsto competir en el dobles mixto y en el masculino de cuatro jugadores, con tres compañeros de 20 años. Pero antes hay otras competiciones como el Mundial Júnior en Finlandia o el Premundial. En la Liga este año no hemos acabado muy bien, es un deporte de equipo y algunas chicas estuvieron en el Preolímpico de Turquía, después estaba el Europeo de Noruega en el que estuvo otro de nuestros jugadores como entrenador y al final competimos el presidente, otro chico joven y yo». Eso sí, sigue con la misma ilusión de siempre a sus 49 años.