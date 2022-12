El Léleman Conqueridor Valencia cayó derrotado ante un histórico Pamesa Teruel Voleibol que se cimentó sobre los superlativos Víctor Méndez y Rodrigo 'Pernambuco' para doblegar a los valencianos en tres sets. El equipo de Fabián Muraco empezó con dudas pero supo rehacerse en el tercero y definitivo, cuando apretaron e hicieron dudar a un rival que hasta el momento se había mostrado intratable. El Conque cierra el año con derrota y con un despertar tardío, pero mostrando músculo en la recta final de un duelo directo por las posiciones cabeceras de la Superliga.

Y es que Conqueridor aterrizaba en Los Planos cargado de ilusión tras el gran papel en Las Palmas y con la posibilidad de cerrar el año con una victoria que apretase la zona noble de la clasificación. Arrancó, de hecho, por delante y sólido en la defensiva, aunque fue perdiendo fuelle en favor de los turolenses, que acabaron llevándose el primer set por 25-17. El conjunto de Máximo Torcello fue solvente en un partido muy completo y comandado por dos de sus figuras: el inspirado Víctor Méndez y un Rodrigo 'Pernambuco' muy serio. Los chicos de Fabián Muraco volvieron a sacar músculo en el segundo asalto, pero el set se acabó decantando de nuevo para los locales: 25-15.

Los valencianos necesitaban mostrar su mejor versión. Errores de comunicación condenaron a Conqueridor, que pese a todo no perdió a Teruel en el marcador durante el grueso del segundo set. Javi Monfort y Vítor Amorim se rehicieron, pero no fue suficiente. El equipo no acabó de encontrar su mejor versión ante un Pamesa Teruel Voleibol que cometía muy pocos errores. Y es que la escuadra naranja dudó poco, acertó mucho y apenas mostró debilidades a su oponente. Aún así, Valencia no se quiso marchar sin dar el do de pecho.

Se hizo esperar, pero llegó la reacción

Los de Muraco se recuperaron en el luminoso hasta ponerse a solo un punto en el tercer set: 23-22. Conqueridor acechaba y entonces sí hizo dudar por momentos al equipo de Los Planos, a pesar de su gran versión. Scarpin obró el empate y confirmó el despertar valenciano. Con él, Conqueridor se descubrió vivo y levantó el ánimo, pero un último empujón del cuadro naranja cerró definitivamente la contienda: 25-23.

El elenco de Muraco se marchó de Teruel, por tanto, sin puntuar, pero con el buen sabor de boca de ser capaz de reaccionar a una difícil tesitura, con dos sets a cero y un rival intratable. La victoria turolense distancia al primer grupo en la clasificación, liderado por Guaguas y seguido de Melilla, Soria y el conjunto de Torcello, que además será el contrincante del Conque en los cuartos de Copa del Rey. Con el mix de sensaciones, Conqueridor ya piensa en regresar con fuerza en el primer duelo del año en Superliga ante Almería, otro encuentro directo, esta vez por la cuarta plaza.