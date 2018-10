Así suena la Fórmula E en Cheste

El británico Alexander Sims (BMW i Andretti Motorsport) fue el más rápido de la primera jornada de los entrenamientos de pretemporada de la Fórmula E en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste, con un tiempo de 1:17.553 en su mejor vuelta y que ha conseguido en la sesión vespertina.



La ABB FIA Fórmula E comenzó este martes una nueva era en el trazado valenciano con estos entrenamientos de pretemporada al poner en pista unos renovados monoplazas que cuentan con autonomía eléctrica suficiente para completar una carrera; y que suenan así:





On track at @CircuitValencia. @Sebastien_buemi heads out aboard the No.23 @Nissan. #NissanFormulaE pic.twitter.com/wMXdOigrEl