Nerea Martí se une a Marta García en las W Series

Finalizó el proceso de selección de pilotos para la parrilla de la segunda temporada de las W Series, la fórmula femenina de monoplazas, y entre las 40 que iniciaron el proceso la organización ha seleccionado a ocho, dos de ellas españolas, y una valenciana, Nerea Martí.



La piloto de 20 años valenciana y la catalana Belén García han superado el casting de varios días en Almería y se unen así a Marta García, que con 18 años que ganó una carrera y ya sabe lo que es subir al podio varias veces tras la temporada inaugural, en la que finalizó cuarta en la general.





NEWWWWWS ??

I'm so happy to announce that I will take part in the 2020 W SERIES !

Can't wait for the season to start ?? ????

Thank you to the @wseriesracing team for this great opportunity ???? pic.twitter.com/pSo6dfoqMo