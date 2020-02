Marc y Alex Márquez con las ideas muy claras para el mundial de 2020

Los hermanos Marc y Alex Márquez, pilotos oficiales del equipo Repsol Honda en el campeonato del mundo de MotoGP de 2020, se han mostrado satisfechos de cómo se han desarrollado los entrenamientos de pretemporada y han confirmado sus diferentes aspiraciones para la campaña durante la presentación en la que han participado en las instalaciones de la sede central de Repsol en Madrid.

"Sí que la frase de que el primer rival es el compañero de equipo siempre existe, pero en este caso es un rookie y viene con muchas ganas pero mi objetivo es uno y el suyo es otro muy distinto, aunque llegará un día que lucharemos por un triunfo o por un título, ojalá, pero por ahora vamos por caminos distintos", señaló Marc sobre el hecho de contar con su hermano Alex como compañero de equipo.

Marc dijo estar bien del hombro derecho. "Aunque está dando más problemas de lo normal pues me tocó un nervio en la operación y eso hizo que los plazos de recuperación se hayan alargado pero vamos por buen camino". Al ser preguntado por el coronavirus dijo que "preocupa a toda la sociedad pero la organizadora es Dorna y al final tomará las precauciones necesarias para que todo transcurra sin riesgos".

Con cuatro años más por delante de contrato, Marc Márquez explicó sus motivaciones de un contrato tan largo al señalar: "Buscaba un proyecto ganador y al final, por ambas partes queríamos que fuese un contrato largo y la idea vino de Honda, lo valoré todo y a nivel de proyecto y de sentimientos, de corazón, era mi prioridad. En Repsol Honda me siento como en casa, soy feliz y no nos olvidamos de nuestros objetivos pero no había ningún otro proyecto tan bueno para los próximos cinco años, ni en garantías técnicas ni en nada y al final el objetivo de ambas partes es el mismo, es ganar".

"Siempre busco el ciento por ciento y soy perfeccionista pero ha sido una temporada difícil por lo físico, aunque en Malasia no fue mal pero en Catar esos puntos débiles aparecieron allí. Para eso son las pretemporadas, para ver lo que tenemos bueno y en dónde se encuentra la moto y eso nos hizo más de un día salir muy tarde del circuito para ver cuál era el problema. Lo conseguimos y volví a sonreír y ese es uno de los secretos de ser feliz en un equipo y que al final nos permitió no estar tan lejos del resto de los equipos", continuó Marc.

Sobre los entrenamientos de la pretemporada, Marc señaló: "Este invierno ha sido más duro que el pasado, el tiempo de recuperación ha sido el mismo pero el año pasado crecí desde el principio y este año en el primer mes fui bajando Tenía movilidad pasiva pero no activa y vimos que había un nervio dañado y por mucho que lo ejercites no consigues nada y era frustrante porque cada vez costaba más mover el brazo".

"Fue duro pero una vez sabido lo del nervio se cambió el plan de recuperación e hice vueltas limitadas porque el limite lo ponía el cuerpo y me pedía para, por eso no me han tenido que parar mucho", continuó al respecto Marc Márquez. "Es una moto conocida para mí, la moto siempre ha tenido el mismo carácter pero es una moto que necesitas estar al ciento por ciento, es exigente pero si la exiges bien responde", comentó el campeón del mundo del equipo Repsol Honda.

"Ahora la moto más completa en esta pretemporada ha sido la Yamaha, pero no quiere decir que sea para la temporada. Yamaha no ha perdido el paso de curva pero ha ganado velocidad punta, que era donde perdía más y eso sin perder el paso de curva", explicó Márquez sobre las mejores cualidades de sus mecánicas rivales.

"Ducati ha ganado más velocidad punta, no he podido rodar detrás de ellas pero ha ganado velocidad punta pero en ciertos circuitos será una ventaja", continuó. "Suzuki ha ganado en la rivalidad entre los compañero de equipo y ha ganado velocidad punta sin perder en agilidad", dijo.

"Nuestra moto, la Honda, no puedo decir mucho, nos confundimos y fui el primero que lo dijo, pero por suerte el último día de Catar lo salvamos y no fue como en 2015 pues encontramos el problema y el tiempo dirá, pero creo que no estamos tan mal como pintaba el segundo día en Catar y ahora hay cierto optimismo, pues me encontré y lo entendí y seguramente en Catar que nos cuesta más pero estamos preparados para el año", habló de su Repsol Honda Marc Márquez.

"Se va a seguir con la evolución y la base va a ser la moto 2020 pero no hay solo un cambio, hay varios cambios y lo que se hizo al probar la 019 fue resetear todo y empezar de nuevo. Ese día de Catar fue como el primero de Valencia para ver que es lo que habíamos hecho mal y poco a poco vimos donde estaba el error y lo descartamos enseguida y hemos reconducido la situación, aunque seguramente queda por mejorar", explicó técnicamente de su moto Marc Márquez.

Al referirse a los nuevos neumáticos de Michelín para Marc Márquez "era una de las piezas sobre las que había duda por saber qué pasaba y si cambiaba el comportamiento de la moto, pero no lo cambia, sólo hay que entenderlo y hay que ir algo más inclinado, quizás al principio beneficie más a Yamaha y Ducati, pero al final permitirá que los tiempos en general sean más constantes que los del año pasado".

En lo que se refiere a la presencia de su hermano y a su posible continuidad en el equipo, Marc Márquez afirmó: "Cuatro años son muchos de contrato e implica muchos factores aunque te da tranquilidad técnica, pero en ningún momento en ese contrato se toca lo del compañero de equipo, nunca he vetado a nadie, nunca he impuesto a nadie en mi lado del box y si Alex quiere seguir allí tendrá que hacerlo por méritos propios, como hasta ahora y si no lo consigue, pues habrá otro compañero de equipo, pero él es suficientemente mayor, con experiencia y velocidad como para hacer su carrera deportiva pero yo me centro en lo mío, en luchar por el título mundial para Repsol Honda".