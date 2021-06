Que Fernando Alonso está disfrutando su regreso en la Fórmula 1 después de dos temporadas fuera del gran circo es una obviedad. En las últimas carreras ya ha pasado a Q3, ha puntuado en ambas y ha superado a su compañero Esteban Ocón.

Aunque la mirada está puesta en 2022 con el cambio de reglamentación y diseño de los coches, Alonso está aprovechando la temporada 2021 para adaptarse de nuevo a la competición, pero es muy ambicioso: "No hubiera vuelto a la F1 sin las nuevas reglas de 2022. Me gustaría decir que sí puedo ser campeón, pero no lo sé. Los equipos grandes tienen el horno listo y los demás tenemos mucho por hacer y probar. Para el año que viene tenemos el sueño todas las escuderías de ponernos a la altura de los líderes"

En una entrevista en El Transistor de Onda Cero, el piloto español también explicó cómo fue esa posibilidad de haber firmado por Red Bull en 2018 y haber formado una dupla de ensueño con Max Verstappen: "No tuve conversaciones con Mercedes, alguna hubo con Red Bull"

"Los años fuera de la F1 los he disfrutado mucho; el poder cambiar cada fin de semana de disciplina y de coche fue un reto y un desafío muy grande que lo disfruté a tope. De todo lo que hice me quedaría con las 24 horas de Le Mans y con el Dakar", sobre sus dos años fuera de la Fórmula 1