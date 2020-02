Coronavirus: La Consellera de sanidad se enzarza con un periodista

ATLAS

Un periodista ha preguntado a la consejera de Salud de la Comunidad Valencia, Ana Barceló, que cómo puede ser que la subdirectora ha declarado que no conocía el caso del periodista infectado por coronavirus porque no le gusta el futbol. El periodista ha calificado de "irresponsabilidad" que no conociera el caso.