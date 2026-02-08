La morosidad que no se veía: cómo BCP de Experian está transformando la gestión de las comunidades de vecinos en España.

El nacimiento del primer fichero que hace visible al sistema financiero la morosidad en las fincas de vecinos está transformando la gestión de los edificios en España.

Durante años, los impagos en comunidades han limitado la capacidad de mantener ascensores, abrir piscinas, afrontar obras y sostener la convivencia entre vecinos. Hoy, un nuevo servicio de Experian —Badexcug Comunidades de Propietarios (BCP)— está reconfigurando ese escenario.

Para comprender este cambio, entrevistamos a José María Mata, de Experian España, conocedor de la evolución del sector y testigo directo del impacto que BCP está teniendo en la gestión real de las comunidades.

¿Qué es BCP y qué aporta a las comunidades? ¿Cómo explicarías BCP de forma sencilla?

BCP es el primer fichero en España que permite que las deudas comunitarias sean visibles para bancos, entidades financieras, aseguradoras, telcos y empresas de servicios. Hasta ahora, la morosidad, que supera los 1.600 millones de euros, según el Consejo General de Administradores de Fincas de España (CGCAFE), quedaba oculta y sin consecuencias fuera del propio edificio.

BCP es un servicio que llega para aportar transparencia, refuerza la responsabilidad de pago y protege a los vecinos cumplidores. Es una herramienta legal y regulada, desarrollada por Experian y avalada por el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España, así como por los Colegios de Administradores de Fincas territoriales a lo largo del país.

¿Qué hizo imprescindible la creación de BCP? ¿Por qué surge ahora esta herramienta?

Las comunidades españolas llevan años arrastrando de forma insostenible un problema estructural: más de 1.600 millones en deuda, ascensores que no se reparan, goteras sin arreglar, piscinas cerradas y derramas que recaen injustamente siempre en los mismos vecinos. Pero lo más preocupante era la invisibilidad de esa deuda: el sistema financiero no podía identificarla y BCP nació para visualizarla, ayudar al Administrador a poner orden, y proteger así a las comunidades de vecinos.

¿Qué ocurre cuando un vecino que no paga su cuota entra en BCP?

Su deuda deja de ser invisible y la publicación en el buró genera dos efectos inmediatos. Por un lado, BCP permite que bancos y financieras conozcan el comportamiento real de pago de un ciudadano, facilitando decisiones más justas y responsables sobre si otorgar o no un crédito. Y, por otro lado, encontramos que existe un efecto recobro indirecto, ya que muchos deudores pagan solo con recibir el aviso previo legal, antes incluso de ser incluidos en el fichero.

Lo que antes era un proceso lento y frustrante ahora puede resolverse en cuestión de días. Para las comunidades es un alivio enorme: menos tensiones, menos deuda y menos desgaste.

¿Qué ocurre con los costes del proceso? ¿Y cuál es el papel del primer envío “Requerimiento Previo de Pago (RPP)”?

El registro de la deuda tiene un coste, que afronta la comunidad a través del Administrador, pero en la mayoría de los casos la comunidad puede repercutírselo al deudor, igual que otros gastos de recobro. Como comentaba antes, El Requerimiento Previo de Pago (RPP) o primer aviso previo legal, es clave porque se trata del primer aviso formal que se manda al deudor.

Además, en algunas circunstancias puede servir como MASC, un requisito legal para intentar resolver el conflicto antes de acudir a los tribunales, ya que se trata de una comunicación fehaciente. El RPP aporta prueba y seguridad jurídica. Esto hace que el administrador pueda actuar con pleno respaldo legal y que la comunidad evite litigios largos, pudiendo recuperar la deuda y ganar liquidez más rápido.

¿Cómo ha sido la respuesta que perciben los Administradores tras su alta en el servicio BCP?

Excelente. Por ejemplo, nos contaba un Administrador que un vecino con 10 meses de impago liquidó la deuda en 48 horas tras el aviso.

Para los Administradores, es una herramienta segura y fácil de usar. No olvidemos que Badexcug recibe más de 27 millones de consultas mensuales y esto quiere decir que la mayoría de las empresas pueden llegar a tener visibilidad sobre la deuda y tomar decisiones de riesgo en base a esta situación de impago. Y, además, para las comunidades, se trata indudablemente de una garantía de seguridad y estabilidad a futuro.

Por último... ¿si hay varios propietarios, la deuda afecta a todos?

Sí, son responsables solidarios.

¿Se pueden registrar deudas de hasta cinco años atrás?

Sí, si están documentadas y no prescritas.

¿BCP sustituye el proceso judicial?

No, lo complementa.

¿Puede incluirse a propietarios extranjeros?

Sí, mientras tengan propiedad en España.

¿Es suficiente un punto genérico en la Junta de la Comunidad?

Se recomienda uno específico que autorice la adhesión a BCP.

Para cerrar la entrevista, ¿qué le dirías a un lector que esté sufriendo los impagos de algún vecino y se plantee comentar a su Administrador de Fincas la existencia de BCP?

Que no lo dude y vaya adelante, porque garantiza justicia, liquidez y convivencia en las comunidades de vecinos. Evita que unos pocos, que incumplen con sus obligaciones de pagos, perjudiquen al resto y devuelve estabilidad a las comunidades.

Más información sobre BCP, Badexcug Comunidades de Propietarios de Experian en: BCP, Badexcug Comunidades de Propietarios - Portal de Información de Experian.