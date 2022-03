La 94 ceremonia de los Premios Oscar pasará a la historia como la gala en la que Will Smith le dio un bofetón a Chris Rock. Un momento que ha empañado la noche y también la repercusión de los premiados.

Este momento ha arruinado las dos cosas más llamativas del certamen: que la gala haya sido la primera en dos años que se celebra con normalidad por la pandemia y que 'CODA', el filme llegado desde el festival de Sudance, se haya alzado como la gran ganadora y favorita.

Más allá de polémicas. La buena noticia es que España ha cerrado la noche dorada del cine en Estados Unidos con el Oscar a mejor cortometraje de animación que ha destacado el trabajo de los realizadores Alberto Mielgo y Leo Sánchez, 'El limpiaparabrisas'. Por lo demás, el resto de candidaturas patrias se ha ido de vacío y el compositor Alberto Iglesias, nominado a mejor banda sonora por 'Madres paralelas', no ha podido ganarle la batalla a Hans Zimmer, premiado por su trabajo en 'Dune'. Asimismo, la pareja del cine español conformada por Javier Bardem, nominado a mejor actor por 'Being the Ricardos', y Penélope Cruz, que optaba a mejor actriz por su trabajo en 'Madres paralelas', ha visto también cómo sus opciones al Oscar se evaporaban.

En todo caso, poder disfrutar de los filmes ganadores de esta edición de los Oscars es posible, ya que la mayoría están en plataformas digitales.

'CODA'

'CODA' es un remake de la película francesa de 2014 'La familia Bélier', dirigida por Éric Lartigau. El actor Troy Kotsur ha hecho también historia al convertirse en el primer intérprete sordo en llevarse la estatuilla dorada, en este caso en la categoría de mejor actor de reparto. Aunque una gran cantidad de títulos se encuentran en plataformas, la ganadora de la noche solo se puede ver en cines.

'Dune'

La obra de ficción dirigida por Denis Villeneuve y que adapta las partes iniciales de la historia homónima de Frank Herbert publicada en 1965 se ha alzado con seis premios de la Academia. Con un reparto de altura con nombres como Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Jason Momoa o Javier Bardem, entre muchos otros, el filme puede verse en HBO Max después de que su estreno en cines se cancelara por la pandemia de coronavirus.

'El poder del perro'

'El poder del perro' era una de las favoritas con un total de 12 nominaciones a los Premios Oscar pero solo se ha llevado el galardón a mejor dirección para Jane Campion. La directora conseguía así el galardón por segunda vez 28 años después de alzarse con un Oscar por 'El piano' y también se convertía en la tercera directora en recibirlo.

El filme está basado en la novela de 1967 del mismo nombre, escrita por Thomas Savage, y se puede ver en Netflix.

'El método Williams'

La película con la que Will Smith ha conseguido su primer Oscar trata sobre la vida de las hermanas Venus y Serena Williams y cómo revolucionaron, gracias a la ambición y la tenacidad de su padre, el mundo del tenis.

'El método Williams', por el que Smith también recibió el Globo de Oro y el Bafta a mejor actor, se puede ver en HBO y en alquiler en Apple TV.

'West Side Story'

La adaptación de 'West Side Story' a cargo de Steven Spielberg no podía faltar en una gala como la del Dolby Theatre. Se trata de la segunda adaptación al cine del musical de Broadway que ha sabido transformar la historia de Romeo y Julieta, de los Capuleto y los Montesco, en la de dos adolescentes enamorados en plena ciudad de Nueva York en los años 50 y que pertenecen a dos pandillas enfrentadas, los Jets y los Sharks.

Su protagonista, Ariana DeBose, se ha alzado con el premio a mejor actriz y ha hecho historia por ser la primera mujer queer en recibirlo. Esta mítica historia se puede ver en Disney+.

'Belfast'

El drama dirigido, escrito y producido por Kenneth Branagh ha conseguido el premio a mejor guion original, aunque competía en siete categorías. En la cinta, el director relata cómo vive un niño el conflicto de Belfast, Irlanda del Norte, en la década de 1960; una experiencia que él mismo vivió. Por el momento solo puede visionarse en cines.